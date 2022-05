"No has aprendido nada de mis libros": Rick Riordan explota contra los fans racistas de 'Percy Jackson'

¿Os acordáis del revuelo que hubo porque en una obra de teatro se escogió a una Hermione Granger negra? ¿Y de la polémica de un montón de gente que "no es racista, pero" cuando se dijo que Ariel sería Halle Bailey? Bueno, pues la historia se vuelve a repetir, esta vez con la serie de Disney+ dedicada a 'Percy Jackson' y la elección de Leah Jeffries como Annabeth Chase. Jeffries tiene 13 años pero eso no ha impedido que muchos se pongan a insultarla y acosarla en Internet. Pocas mejores maneras hay de demostrar que eres un absoluto cretino.

Leah Jeffries es Annabeth Chase

Rick Riordan, el autor de la saga de cinco libros, ha posteado en su blog, notablemente enfadado, mandando al pairo a todos los fans racistas y afirmando que la elección fue cien por cien suya. Y si crees que respetas más la saga que el autor, tienes un problema.

Si tienes un problema con este casting, métete conmigo. No tienes otra persona a la que echar la culpa. Saques lo que saques de este post, deberíamos estar de acuerdo en que acosar a una niña online es inexcusable. Por mucho que Leah sea fuerte, por mucho que hayamos hablado de la posibilidad de este tipo de reacción y la presión intensa que este papel traerá, los comentarios negativos que ha recibido online pasan la línea. Tienen que parar. Ahora.

Riordan afirma que ha buscado a los mejores actores que encapsulen a sus personajes, y que la apariencia física era secundaria para él. Después de un año, estos son los elegidos. Leah Jeffries es Annabeth Chase, le pese a quien le pese. Además, el autor aprovecha para echar un poquito de tierra ante los "Yo no soy racista, pero" que tanto pululan por Internet.

Algunos de vosotros aparentemente os habéis sentido ofendidos cuando vuestras quejas son tildadas de racistas. "Pero no soy racista", decís. "¡No es racista querer a un actor que se parezca a la descripción del personaje en el libro!". Vamos a examinar esto. Estás enfadado/decepcionado/frustrado porque un actor negro ha sido elegido para representar a un personaje descrito como blanco en los libros. "No se parece a como ya la había imaginado". Estás juzgando si es apropiada para este papel exclusivamente basándote en cómo es. Es una chica negra interpretando a alguien que ha sido descrita en los libros como blanca. Amigos, eso es racismo.

Estoy bastante seguro de que ahora mismo hay gente en el otro lado de la pantalla dispuesta a escribir un comentario explicando por qué ellos no son racistas pero. Pero primero quizá sea buena idea reflexionar un poco. El propio autor de los libros dice que la raza del personaje no importa. "Rehúsas creerme a mí, el tío que ha escrito estos libros y creado a los personajes, cuando digo que estos actores son perfectos por el talento que tienen y la manera que usaron las audiciones para expandir, mejorar y electrificar el guion que se les dio".

Es curioso que en una saga de libros como la de Percy Jackson, en la que se marca una y otra vez que lo que hace fuertes a los personajes es la diferencia tenga unos fans tan reacios a aceptarla. "Ese niño neurodivergente al que han echado de seis escuelas, por ejemplo, podría ser el hijo de Poseidón. Cualquiera puede ser un héroe".

Si no entiendes esto, si aún estás enfadado sobre la elección de este trío maravilloso, entonces no importa cuántas veces hayas leído los libros. No has aprendido nada de ellos.

Por supuesto que todo esto ha pasado, pasa y volverá a pasar. Y habrá ríos de llantos online cuando un X-Men sea negro si en los cómics no lo era, como ha habido con la elección del nuevo Doctor (recordemos, un alienígena que lleva más de mil años vivo) o los personajes de 'El señor de los anillos'. No deja de ser sorprendente que tantos años de ver series sobre el poder del entendimiento, la fuerza de la diferencia y de algo tan básico como que la raza es un constructo social haya sido tan mal entendido por señores de cuarenta años con un teclado escribiendo frases hechas como "No soy racista, pero", "inclusión forzada" o "agenda progre". Es 2022, gente. Va siendo hora de dejar de ser unos racistas, porque el mundo ha evolucionado sin vosotros.