'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' es la serie de aventuras ideal para toda la familia. Disney plus estrena una encantadora adaptación de las novelas de Rick Riordan

¿Quién nos iba a decir hace una década larga que íbamos a tener un segundo boom de la ficción juvenil con segundas oportunidades para cosas que no terminaron de encajar en ese panorama? Y es que en lo que triunfaban 'Los juegos del hambre' o el final de sagas como 'Harry Potter', otras adaptaciones como 'Percy Jackson y el ladrón del rayo' parecían pasar más que desapercibidas en el panorama.

La adaptación de las novelas de Rick Riordan no tuvieron muy buena acogida en su momento, pero una década (larga) después ese mundo regresa con 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' (Percy Jackson & The Olympians), serie que acaba de estrenar Disney+ y que, a mi parecer, acierta bastante a la hora de construir este mundo de dioses, semidioses y humanos.

Al estar el propio Riordan a cargo de la adaptación, uno ya se espera una mayor fidelidad a las novelas... comenzando por el hecho de que nuestro protagonista, el joven Percy Jackson (Walker Scobell) tenga doce años. Y es que el hecho de que Percy y sus compañeros de fatiga —Annabeth (Leah Sava Jeffries) y Grover (Aryan Simhadri)— sean preadolescentes condiciona para bien tono y motivaciones de la historia.

Es, de hecho, un factor importante con el que se mueve el peso emocional de la serie, las dudas, reacciones y la exploración de los traumas e inseguridades de los protagonistas. En este sentido creo que la serie maneja bastante bien ese punto dulce de esta edad... ese ser mayor para unas cosas pero pequeño e incluso inocentes para otras.

Juvenil, para lo bueno y para lo malo

Claro, esta vocación "para todos los públicos" trae consigo unos bagajes con los que quien quiera algo más "adulto" le va a costar cargar. Por un lado los temas de presupuesto y los "trucos" para lidiar con ello. No es que sea típica serie de Disney Channel pero desde luego no llegamos (por poco, que hay veces que tela) a los dineros que se dejan en las series de Marvel/Star Wars.

Si bien 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' se esfuerza en mantener las cosas con los pies en la tierra a la hora de definir personajes y situaciones y una rica construcción de este mundo, sí que es verdad que el que no terminan de salirse de ciertos arquetipos puede echar para atrás. En el esqueleto, no deja de ser la enésima historia de un perdedor que resulta ser el héroe, el elegido para restaurar el orden.

Quizás donde más se marque casi la diferencia es a la hora de retratar a los adultos y el modo de integrar los elementos (y personajes) de la mitología griega en la idiosincrasia estadounidense (aunque no con la grandiosidad de 'American Gods'). También llama la atención el modo de retratar a algunos de sus villanos (como Medusa), sin "blanquearles" sí que la serie se preocupa por mostrarnos su lado de la historia.

Aquí creo que donde más falla la serie sea en sus tiempos e incluso estructura. No hablo tanto de ritmo —sí que se toman su tiempo en presentarnos todo pero no me refiero a ello— o de falta de acción sino de construcción de clímax y de la urgencia e importancia del momento. Por ello, se nota algo estirada aun contando con episodios relativamente cortos (no llegan a los tres cuartos de hora).

Estos problemas estructurales ensombrecen un poco lo que, por otro lado, es una adaptación encantadora que se construye con un reparto que derrocha carisma y química entre ellos. Ya solo con eso, 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' se posiciona como una serie más que apropiada para estas fechas navideñas: algo ligero, bastante blanco, efectivo y adecuado para ver en familia. Un buen acierto por parte de Disney+.

