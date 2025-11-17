'IT: Bienvenidos a Derry' acaba de responder uno de los grandes misterios sobre Pennywise

Nueva semana y nueva oportunidad que tiene la precuela de 'It' de sumergirnos en los orígenes de todo. Y vaya si se han tomado en serio el trabajo en la serie de HBO Max. Titulado 'El gran mecanismo giratorio que mueve el planeta', el episodio 4 de 'It: Bienvenidos a Derry' nos da todo el origen de Pennywise y responde a uno de los grandes misterios en torno a la entidad cósmica aterradora. Por supuesto, habrá spoilers a partir de aquí.

Ya cuando la semana pasada tuvimos un flashback que nos llevó a 1908 quedó claro cómo la tribu nativoamericana lugareña está bastante pendiente del despertar de la entidad y su ciclo asesino. Algo que también vimos en 'It. Capítulo 2' con los perdedores participando en el ritual de Chüd. Pero ha sido en este episodio dónde se ha descrito los orígenes de Pennywise y por qué no puede salir de Derry.

La leyenda del Galloo

Lo hemos explorado gracias a Halloran (Chris Chalk) que usa sus poderes psíquicos para meterse en lo más recóndito de la mente de Taniel (Joshua Odjick) hasta encontrar una puerta en la que este, de pequeño, cuenta la leyenda del Galloo a su tía Rose.

La leyenda cuenta que millones de atrás un espíritu maligno fue expulsado del cielo y cayó a la Tierra encerrado en una estrella fugaz y quedó libre. Cuando llegaron los primeros pobladores, descubrieron que ese meteorito servía de prisión e hicieron un arma con los fragmentos del astro para mantener a raya al monstruo, al que llamaron Galloo.

De esta manera, los indios evitaban entrar en el bosque de Poniente, respetándolo como el coto de caza particular del monstruo. Luego, como suele pasar, todo se estropea gracias a la llegada de los colonos, que hicieron caso omiso a las advertencias de la tribu. El resultado fue muerte y más muerte en lo que Galloo se iba haciendo más y más poderoso e incluso se aventuraba a salir del bosque.

Esto hizo que la tribu se plantease abandonar el lugar. Sin embargo, tras una gran tragedia y conscientes de lo difícil que iba a ser acabar con el monstruo, se trazó un nuevo plan: adentrarse en el bosque, al lugar donde había caído la estrella y hacerse con todos los fragmentos que pudiesen de ella y enterrarlos haciendo un gran perímetro alrededor del bosque, impidiendo así que pueda salir.

Una respuesta a ese gran misterio de por qué Pennywise no se mueve de Derry: no puede ya que está confinado a los límites marcados por dichas rocas. Un origen, como veis, que mantiene ese origen meteórico que Stephen King escribió en la novela pero que agrega, además, la capa del papel de la tribu india en su contención. Un papel que, como vemos, está cobrando especial relevancia en esta serie.

En Espinof | Las mejores series de HBO Max en 2025

En Espinof | Pennywise. De dónde viene nuestro miedo a los payasos