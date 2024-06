'Titanic 2' ya existe y puedes verla gratis en streaming: así es la película que bebía del gran éxito de James Cameron, sin rastro alguno de Leonardo DiCaprio o Kate Winslet

Estos días se vuelve a hablar de 'Titanic' al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Titán, el submarino que tenía como objetivo llegar hasta los restos de la famosa embarcación y que contó con el mismísimo James Cameron como uno de sus mayores críticos. Entre los temas más comentados están las bromas alrededor de la posibilidad de que Cameron haga una secuela de una de su gran éxito, pero lo cierto es que 'Titanic 2' ya existe y además se puede ver gratis en streaming a través de PlutoTV o en Run:Time. También la tenéis disponible en Amazon Prime Video.

Echándole mucho morro

Obviamente, ese 'Titanic 2' no es una continuación desconocida del épico drama romántico protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, sino una producción bastante más modesta de Asylum, que quiso aprovecharse de la popularidad de 'Titanic' sin contar con nadie del equipo original. De hecho, la película de Asylum tiene ya sus años, se estrenó allá por 2010.

'Titanic II' está escrita, dirigida y protagonizada por Shane Van Dyke, nieto del mítico Dick Van Dyke, la estrella masculina de 'Mary Poppins' que a sus 98 años sigue ganando premios. La historia de esta falsa secuela de 'Titanic' se sitúa 100 años después de que el primer barco se hundiese.

Como pasó también en la vida real, deciden que es una gran idea repetir la aventura con un nuevo Titanic que pretende cubrir la ruta opuesta, partiendo de Nueva York rumbo a Southampton. El viaje no tarda en complicarse, por supuesto, y la historia se repite pero aún más a lo grande.

Claro está, el acabado técnico palidece en comparación a la película de James Cameron, que no sólo se convirtió en la película más taquillera de la historia (hasta que el mismo director volvió a superarse con 'Avatar') sino que arrasó en los Oscars con 11 estatuillas (igualando un récord que no ha sido superado). No es ninguna sorpresa porque las producciones de Asylum suelen tener un presupuesto ridículo en comparación con la media de Hollywood.

No obstante, si uno se fija en su reparto, se llevará una sorpresa, ya que uno de los personajes principales está interpretado por Bruce Davison, rostro popular al que muchos recordarán por haber dado vida al senador Robert Kelly en la primera 'X-Men'.

'Titanic 2' no deja de ser una anécdota para los muy curiosos pero, ojo, tuvo suficiente éxito para que años después se hiciera una secuela titulada 'Titanic 666' en la que se introdujeron elementos de terror sobrenatural.

