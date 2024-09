La secuela de 'Los pájaros' que nunca debió haber existido, destruye el clásico de Alfred Hitchcock y Tippi Hedren aborrece (con razón)

Alfred Hitchcock falleció el 29 de abril de 1980, dejando a medias su última película, 'The short night'. Hollywood le guardó entonces todo el respeto posible, al menos hasta tres años después, cuando se estrenó la primera secuela basada en uno de sus trabajos. Todo sea dicho: 'Psicosis II', un trabajo más que digno en el que se notaban las ganas de hacer un homenaje a un director que lo cambió todo en el cine de género. No se puede decir lo mismo de 'Psicosis III' y 'Psicosis IV', pero mucho menos aún de la peor idea que jamás ha tenido nadie con una película del director (sí, peor aún que la de Gus Van Sant con 'Psycho'): una secuela infame y directa a televisión de 'Los pájaros'.

El mundo del cine aún guarda el respeto suficiente por la obra de Hitchcock como para no inundar nuestra cartelera de secuelas de sus grandes obras: solo 'Psicosis' y 'Los pájaros' guardan este dudoso honor (bueno, y 'Alarma en el expreso', aunque 'Tren nocturno a Munich' y 'Crook's tour' nunca fueron oficiales). Imaginad el desastre que tuvo que ser 'Los pájaros 2: El fin del mundo' para que nadie en Hollywood se volviera a plantear por un segundo continuar su obra conformarse tan solo con remakes a cuentagotas.

Se dice que los productores buscaban una segunda parte de 'Los pájaros' ya en los años 60, pero no hay evidencias al respecto. Lo único que está claro es que si tardaron 31 años en hacer una secuela, desde 1963 hasta 1994, no fue porque estuvieran seleccionando el mejor de los guiones. Los autores del libreto de esta joyita no fueron otros que Ken y Jim Wheat, que también hicieron 'Ewoks: La batalla por Endor', 'Pesadilla en Elm Street 4: el señor de los sueños' y 'La mosca II'. Con este currículum, os podéis hacer una idea de que la sutileza de Hitchcock no estaba por ningún lado.

El director que intentó poner todo en orden fue Rick Rosenthal, que años antes había ganado fama dentro del género gracias a 'Halloween II', y que mostró tanto desagrado por la película que pidió que le acreditaran como Alan Smithee, el nombre falso que se ponen los directores y guionistas que no quieren ser reconocidos por un trabajo suyo, bien por vergüenza propia o bien porque el estudio se ha metido demasiado y no la considera como propia. Curiosamente, el póster y la caja de VHS que enviaron a los periodistas para hacer la crítica sí tenía su nombre real. Uno de ellos afirmó "Tenías buenos motivos para querer que borraran tu nombre. Si me pasara a mí, denunciaría". Ese es el nivel.

Volando bajo

Rosenthal no es el único que se avergüenza de su participación en esta segunda parte. Y es que gran parte de la campaña de promoción se centró en el retorno de Tippi Hedren: al fin y al cabo, si la actriz protagonista de la película original da su beneplácito a esta segunda parte sería por algo, ¿no? Bueno... Se puede decir que la engañaron. Sí, como suena: según se dice, cuando fue contratada le aseguraron que haría de Melanie Daniels, su personaje de la primera parte, pero después retocaron el guion y se convirtió en una tal Helen, que, sinceramente, ni pincha ni corta durante el metraje.

Así es: la mítica actriz de 'Los pájaros' aparece en 'Los pájaros 2', pero haciendo de otro personaje. Ella misma afirmó que era un error tenerla solo como cameo y no darle un papel más grande. Desde entonces, y una vez pasada la fase promocional, en la que incluso acudió a una entrevista de quince minutos que se emitió tras la película, Hedren ha afirmado que fue una experiencia horrible ("Me avergüenza horriblemente", dijo en una entrevista de 2002) pero que, en la parte buena, la ayudó a "alimentar a mis leones y tigres". Puede parecer exagerado, pero os aseguro que he visto la película un par de veces y no es tan mala como parece: es aún peor.

'Los pájaros 2' es más gore, mucho menos sutil (con una banda sonora que lo llena todo, en lugar del silencio de Hitchcock) y se preocupa más en mostrar los devaneos amorosos de su pareja protagonista que en los ataques de los pájaros, y, cuando estos ocurren, están rodados de manera demasiado amateur como para prestar atención a la violencia. De hecho, la única unión con la primera parte viene por parte de un anciano de Gull Island, el sitio donde transcurre ahora la trama: "¿Sabía que ya había pasado algo parecido? Hará 25 ó 30 años. No pasó aquí, sino en la costa oeste". Y a correr.

Revolviéndose en su tumba

Según los rumores, la película iba a ir a cines antes de que en Universal vieran el camino que llevaba la producción y decidieran lanzarla directamente en Showtime, donde se estrenó el 14 de marzo de 1994. Después, tuvo una pequeña edición en VHS, y ahí quedó su legado (más allá de un Blu-Ray en 2K que se lanzó hace dos años, limitado a 6000 unidades). Eso sí, la película, orgullosa de sí misma, termina dejando en el aire una posible tercera parte, afirmando que los pájaros ahora estaban volando "hacia tierra firme". Nadie quiso recoger el guante, por suerte.

'Los pájaros II' es una película rotundamente mala. No es 'Birdemic', una vuelta de tuerca a la trama con efectos especiales imposibles que es del género "es mala pero te ríes", no: es rotundamente pérfida, sin ningún elemento redentor. Su absoluto y vergonzoso fracaso no eliminó las ganas de Hollywood de seguir sacando toda la leche posible a la obra de Hitchcock, claro. Así, tuvimos remakes de 'La ventana indiscreta' ('Disturbia') o 'Rebeca', y el propio Michael Bay estuvo insistiendo un tiempo en producir 'Los pájaros' a su manera. Por suerte o por desgracia, es posible que esta secuela sea como una advertencia a futuro de que no todo puede convertirse en franquicia. Y que a Hitchcock no se le toca.

