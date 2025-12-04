"Es emocionante". Leonardo DiCaprio confirma que va a protagonizar la secuela de uno de los mejores thrillers de todos los tiempos

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más selectivos de Hollywood, y también uno que parece evitar las franquicias a toda costa. Eso acaba de cambiar, pues él mismo ha confirmado que va a protagonizar la secuela de uno de los mejores thrillers de todos los tiempos: 'Heat'.

"Seguimos trabajando en ella"

Hace unas semanas ya se supo que DiCaprio era uno de los actores que Michael Mann estaba tanteando para aparecer en 'Heat 2', pero ahora ha sido el propio actor quien ha dejado claro en Deadline que saldrá en la película. Eso sí, no ha entrado en detalles sobre cuál será el personaje que interprete, pues todavía ni siquiera él mismo lo sabe con plena certeza.

Además, el ganador de un Óscar por 'El renacido' también ha señalado sobre 'Heat 2' que "esta es una película muy propia. Seguimos trabajando en ella, estamos lejos del rodaje. Es un homenaje a 'Heat', pero retoma la historia desde allí. El libro ya está disponible, así que no voy a revelar ningún secreto. Está ambientada en el futuro y el pasado, desde ese momento crucial de lo que considero la mejor película criminal que se ha hecho durante mi vida".

DiCaprio prosigue destacando que "es una de esas películas que resuena constantemente, de la que no paramos de hablar, que ha sido imitada tantas veces e influido en tantas películas diferentes. Así que estamos trabajando en ella. Pero sin duda es emocionante, y creo que la veo como algo propio, en cierto sentido. No podemos duplicar lo que fue 'Heat', así que es un homenaje a esa película, pero dándole una identidad propia y única".

Por el momento no hay fecha de estreno prevista para 'Heat 2' y el propio DiCaprio ha señalado que la cosa va para largo. Esperemos que no se demoren demasiado, que Michael Mann tiene ya 82 años y es ya una edad en la que podría pasar algo que le impida hacerla...

