"Leonardo DiCaprio me exigió cambios durante meses". Christopher Nolan reconoce que el guion de su exitazo de ciencia ficción 'Origen' mejoró con las ideas del actor

Muchos actores darían lo que fuera por trabajar con Christopher Nolan, pero son pocos los que tienen la oportunidad de hacerlo, especialmente porque al director le gusta repetir con sus colaboradores. Leonardo DiCaprio es una de las estrellas que han estado a las órdenes de Nolan, pero lo cierto es que el protagonista de 'Origen' ('Inception') no estaba demasiado satisfecho con el guion original de la película y no dudó en exigir cambios. El cineasta aceptó y afirma que quedó encantado con el resultado final.

"Fue muy productivo"

La cuestión es que Christopher Nolan estaba centrándose más en abordar 'Origen' como una película de ciencia ficción, prestando menos atención a los personajes que aparecían en la historia. Claro, a un actor como Leonardo DiCaprio no le entusiasmaba este enfoque y eso llevó a hacer cambios importantes en el libreto.

El propio cineasta lo reconoce así en unas declaraciones concedidas en el libro 'The Nolan Variations':

"Estaba trabajando en una versión más superficial del proyecto. Superficial quizá sea exagerar, porque todos los elementos de la historia estaban ahí, pero seguía intentando abordarlo desde una perspectiva de género. Leo me animó y me exigió que le diera un enfoque más basado en los personajes, más en las relaciones."

"Él no escribía, pero repasaba el guion y aportaba ideas. Fue una gran diferencia. Fue un proceso tenso y difícil, la reescritura duró meses y meses porque él es muy exigente, pero fue muy productivo. Creo que hizo que la película tuviera más resonancia."

Eso sí, esto no supone que Leonardo DiCaprio tuviese la palabra final en nada, pues, por ejemplo, el propio actor sigue reconociendo años después de su estreno que no tiene "ni idea" de lo que sucede al final de 'Origen'. Con todo, parece que ese esfuerzo extra del actor en el desarrollo de los personajes fue clave. De hecho, creo que ese sería, después, uno de los grandes problemas de Nolan con 'Tenet'. Pero claro, ahí el menos conocido John David Washington seguro que no tuvo voz ni voto alguno a la hora de exigir que se tocara el guion.

El público seguro que también agradeció los cambios en el guion, ya que 'Origen' fue todo un bombazo en taquilla con unos ingresos mundiales de 839 millones de dólares, lo cual al convierte en la segunda película más taquillera de DiCaprio (por delante solamente tenemos a la colosal 'Titanic') y en el cuarto mayor éxito de Nolan ('El Caballero Oscuro: La Leyenda Renace', 'El Caballero Oscuro' y 'Oppenheimer' ocupan el podio en su caso). Por cierto, como salió bien, DiCaprio repitió la jugada de 'Origen' al trabajar con Martin Scorsese en 'Los asesinos de la luna', y también exigió cambios en el guion antes de rodarlo.

