Leonardo DiCaprio exigió a Martin Scorsese cambiar el guion de 'Los asesinos de la luna' pese a haber estado ya 2 años trabajando en él: "¿Dónde está el corazón de la historia?"

Este viernes 20 de octubre llega a los cines 'Los asesinos de la luna', la esperada nueva colaboración entre el cineasta Martin Scorsese y el actor Leonardo DiCaprio. A estas alturas uno esperaría que el proceso entre ambos fuese como la seda, pero lo cierto es que el intérprete no estaba muy satisfecho con la primera versión del guion que le mandó el autor de 'El lobo de Wall Street'.

"Me decían algo, yo lo escribía y lo ponía en el guion"

El propio Scorsese ha comentado en una entrevista concedida a The Irish Times que el guion se centraba inicialmente en el punto de vista de los agentes del FBI que iban allí a investigar -él mismo dijo hace unas semanas que estaban cometiendo el error de hacer una película "sobre hombres blancos"-, pero que "después de dos años trabajando en el guion, Leo vino y me preguntó: '¿Dónde está el corazón de esta historia? Yo había tenido reuniones y cenas con los Osage, y pensé: 'Bueno, ahí está la historia'. Creíamos que la verdadera historia no venía necesariamente de fuera, de la oficina, sino de dentro, de Oklahoma".

Eso llevo a que tuviese reuniones con gente de la comunidad Osage y pronto le quedó claro en una reunión con uno de los jefes "que lo que necesitaba de mí era saber que no iba a aprovecharme de él, que no iba a hacer sensacionalismo de la historia, en particular de la victimización de los Osage, en particular de la violencia". Por suerte, hubo una película reciente de su filmografía que jugó un papel esencial para ello:

Sé que varias personas de la comunidad señalaron que habían visto la película 'Silencio'. Sintieron que allí había un corazón. Lo digo con dudas. Pero sintieron que podían confiar en la persona blanca. Intenté hacer todo lo posible para estar a la altura de esa confianza; no fue fácil. Pero fue muy cómodo trabajar con ellos. Dependía de ellos. Me decían algo, yo lo escribía y lo ponía en el guion.

Por su parte, DiCaprio tenía muy claro que "no me parecía que llegara al meollo de la cuestión. No estábamos inmersos en la historia de los Osage. Había una pequeña escena entre Mollie y Ernest que nos provocó mucha emoción en la lectura, y empezamos a adentrarnos en lo que era esa relación, porque era tan retorcida y extraña y diferente a todo lo que había vivido antes". Y es que quiere trabajar con los mejores, pero también que ofrezcan su versión más inspirada, pues también se sabe que exigió en su momento a Christopher Nolan que cambiase el guion de 'Origen'...

