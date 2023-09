"Estaba haciendo una película sobre hombres blancos". Martin Scorsese reescribió 'Los asesinos de la luna' preocupado por la representación racial de la película

Desde que comenzamos a recibir información sobre 'Killers of the Flower Moon' y Martin Scorsese empezó a caldear su estreno con diferentes declaraciones, ha quedado claro cristalino que el cineasta ha mostrado una gran preocupación por hacer justicia a la Nacion Osage, haciendo gala de una gran ética personal y profesional en lo que respecta a la representación en la gran pantalla.

Rebajando la blancura

Sin ir más lejos, el neoyorquino ha reconocido en una entrevista con la revista Time que él y su coguionista Eric Roth decidieron reescribir por completo el libreto del largometraje para cambiar su punto de vista. ¿El motivo? El texto se centraba más de lo debido en los personajes de raza blanca.

"Después de cierto punto, me di cuenta de que estaba haciendo una película sobre todos los hombres blancos; lo que significa que estaba tomando un enfoque desde afuera hacia adentro, lo cual me preocupaba".

En ese proceso de transformación, el dúo de escribas hicieron que Leonardo DiCaprio pasase de interpretar al agente del FBI Tom White a hacer lo propio con Ernest Buckhart, un veterano de la I Guerra Mundial que se vería envuelto en el plan de su tío para robar a la Nación Osage. De este modo, el guión se centraría en Ernest y su matrimonio con Mollie, una mujer Nativa Americana.

Lily Gladstone, que da vida a Mollie, explicó en una entrevista con Interview que el primer casting lo realizó con una versión del primer guión. Más tarde, en posteriores audiciones, el texto había cambiado por completo.

"Antes de las reescrituras, tenía tres páginas de diálogo bastante extenso. Pero estaba luchando mucho con las escenas, y cuando la COVID paró todo y el proyecto se detuvo, asumí que había arruinado la audición. Un año después, recibí una solicitud para hacer una videollamada con Martin Scorsese. Y luego me enviaron nuevos fragmentos de guión. De repente, era una escena con diálogo mínimo... Y pensé: 'Oh, puedo encajar un personaje aquí ahora. Esto es asombroso'. Porque había oído que las reescrituras habían cambiado completamente todo. Se suponía que Leo interpretaría a Tom White, el personaje de Jesse Plemons. El enfoque habría sido el FBI, con Mollie y Ernest como parte de la historia de apoyo, en lugar de la central".

Gladstone lo dejó claro en el medio Vulture: 'Killers of the Flower Moon' "no es una historia de salvador blanco. Los Osage dicen: 'Haz algo. Aquí tienes dinero. Ven a ayudarnos'".

