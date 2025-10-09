'Heat 2' está más cerca que nunca de hacerse realidad con Leonardo DiCaprio como protagonista

Llevamos ya unos años con noticias constantes sobre 'Heat 2', pero realmente nunca hemos estado tan cerca de que se haga realidad como ahora. Michael Mann, a sus 82 años, quiere hacer una secuela de su obra maestra pero le está costando sacarla adelante, incluso con un reparto estelar y el nombre de una película icónica: ¿Será esta la definitiva?

Ven a la escuela de calor

Tal y como hemos sabido gracias a Deadline, Warner ha dejado caer el proyecto pero lo ha recogido United Artists, que ya está en negociaciones para financiarlo y distribuirlo. Pero esta no es la única novedad. Además, si todo va según lo planeado, ya sabemos quién interpretará a Chris Shiherlis, que en la película original tenía la cara de Val Kilmer: será ni más ni menos que Leonardo DiCaprio. Casi nada.

De momento, a pesar de los rumores que señalaban a Adam Driver, no se han hecho otras ofertas al resto del reparto. De hecho, las conversaciones con DiCaprio, aunque son fructíferas, aún están en un estado primigenio. Pero ahora que por fin hay un estudio detrás otra vez, deberían empezar a firmarse contratos rápidamente y nosotros deberíamos saber más dentro de muy poco.

Aparentemente, el problema con la producción hasta ahora no ha sido con el guion ni con la ambición de Mann, sino con un simple tema presupuestario: en Warner no pudieron ponerse de acuerdo con el director, y tras varias semanas de discusiones y reuniones, le liberaron y propusieron que se fuera a llamar a la puerta de otros estudios. Con Amazon (propietaria de United Artists) detrás, la cosa debería fluir: el sueño de ver 'Heat 2' está más cerca que nunca de hacerse realidad.

En Espinof | Qué ver en Netflix: la obra maestra de Michael Mann y una de las películas definitivas del género de atracos

En Espinof | Las mejores películas de 2025