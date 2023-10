El alucinante thriller sin el que no existiría 'El Caballero Oscuro' tendrá secuela casi 30 años después de su estreno: Michael Mann confirma cuál será su siguiente película

El director Michael Mann se encuentra actualmente en plena campaña promocional de 'Ferrari', el primer largometraje que ha realizado desde el fracaso de 'Blackhat: Amenaza en la Red' en 2016. Teniendo en cuenta eso y que ya tiene 80 años, a nadie le hubiese sorprendido que decidiera tomarse las cosas con calma, pero lo cierto es que ya tiene decidido cuál será su siguiente trabajo: 'Heat 2'

Ya existe en forma de novela

Durante los últimos meses se ha hablado en más de una ocasión sobre que Mann ya pensaba en una secuela de la mítica película protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino. Lo cierto es que la continuación ya existe, pero en forma de novela escrita por el propio Mann junto a Meg Gardiner y publicada en agosto de 2022.

Ahora ha sido el propio Mann quien ha confirmado a Deadline que 'Heat 2' es la siguiente película que planea rodar. Eso supone un cambio de tercio importante, pues hasta ahora venía diciendo que quería hacerla pero que tampoco iba a pasar nada si no lo conseguía. Eso sí, lo que no ha querido aclarar es si los rumores sobre que Adam Driver iba a protagonizarla son ciertos al decir que "todavía no vamos a hablar sobre eso".

Estrenada en 1995, 'Heat' es quizá el thriller más aclamado de los años 90 y cuenta con millones de fans. Uno de los más destacados es Christopher Nolan, quien ha reconocido que "me he inspirado en ella para mi propio trabajo", con 'El caballero oscuro' como el más claro ejemplo de ello, existiendo hasta varios vídeos que exploran las similitudes entre ambos títulos.

