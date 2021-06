"Me encantaría hacer películas solo un poquito más caras que 'Psycho Goreman' para que todo el mundo pueda tener una paga decente". Steven Kostanski

Fue mi película favorita de la última edición de Sitges el pasado mes de octubre. Tras seguir conquistando a fans del fantástico más desprejuiciado, 'Psycho Goreman' llega a nuestras pantallas a través de Movistar+ sin que de momento tengamos noticias de un futuro lanzamiento doméstico. Celebramos su llegada entrevistando a su director, Steven Kostanski, durante el pasado BIFFF de Bruselas.

El hombre del látex

Artesano del efecto especial práctico y fundador de los sensacionales Astron-6, Steven Kostanski ya tiene su magnífica aventura familiar, gore, cómica y espacial disponible en España. una celebración del fantástico en todas sus vertientes. Rica en ideas y plagada de efectos prácticos (también de algunos algo más chapuceros que le perdonamos porque, además, no quedan tan mal aquí), tiene un reparto entregado a la causa y dos (DOS) niños alucinantes. Mucho más que "el 'Turbo Kid' de 2020". Era la alegría del año más triste.

Aprovechando la disponibilidad del director durante el último Festival de cine fantástico de Bruselas, charlé un rato con el director de 'The Void', que la gente del El 79 edita este mes, sobre su carrera, su obra y milagros en la primera entrevista a un director en la que voy vestido con una camiseta de su productora.

Kiko Vega (KV): ¿Por qué crees que 'Psycho Goreman' ha tenido una acogida tan cálida?

Steven Kostanski (SK): Supongo que la película es una combinación de mi experiencia como realizador. Hay un poco de 'Manborg', de 'Father's Day', de 'The Void', de 'Leprechaun'... esa combinación da como resultado mi película más pura, la película que siempre he querido hacer. Es lo que me habría gustado que fuera 'Manborg', pero entonces aún no estaba preparado. No tenía los recursos ni la experiencia.

KV: No requiere mucho esfuerzo comprobar que has puesto todo tu corazón en la película.

SK: Estoy muy sorprendido con la acogida porque en realidad creía que había hecho algo muy personal y específico. Pero en realidad todos somos fans que nos hemos criado en la era de los videoclubs, nos gustan las mismas cosas. Lo que pasa es que ya nadie hace este tipo de películas. Ya nadie hace películas de ciencia ficción y aventura de este tipo, películas como las que Charles Band hacía en los 90. Me hace muy feliz que la gente pueda conectar con ella.

KV: Ahora que vivimos en la era de los universos (DC, Marvel, Snyder), ¿te gustaría seguir peleando y expandiendo el tuyo?

SK: Sí, de hecho es lo que intento hacer con todas mis películas. Todas se conectan de maneras más o menos locas. Tengo a Bio-Cop aquí, que era algo que muchos fans estaban pidiendo desde el tráiler que apareció en el dvd de 'Manborg'. Me gusta que se aprecien conexiones entre todos mis trabajos. Hago películas para que los fans se sientan incluidos en ellas a través de esas conexiones. Creo que el público es una parte muy importante de todo esto, y quiero que se sientan como en casa.

KV: PG es una película de aventuras familiar que no puedo ver con mis hijas. ¿Es ese el secreto de tu fórmula?

SK: Quería que la película nos hiciera sentir como cuando veíamos aquellas que se supone que no podíamos ver durante nuestra infancia. Encontré muchas más de mis películas favoritas entre las que no debía ver que entre las que estaban autorizadas para mí. ¿Qué tipo de chaval no caería rendido ante una película como 'Robocop'? Esa brutalidad "real" era la parte más divertida, la que nos cautivaba. Y estaba muy lejos de lo que nos permitirían ver, pero sabíamos que toda aquella violencia no era más real que la que veíamos en los dibujos animados los sábados por la mañana. ¿Es una película de aventuras con niños? Sí. ¿Deberían verla los niños? Se supone que no, pero yo creo que por qué no. Creo que todos necesitamos ese pequeño trauma para aceptar y comprender el género. ¿El tío derretido de 'Robocop'? Nunca ha salido de mi cabeza, es mi cosa favorita en el mundo y me ha ayudado a creer en mi trabajo y a seguir mis pasiones, pero te aseguro que de niño me dejó traumatizado. Ojalá mis películas tengan el mismo efecto en otros chavales.

KV: ¿Y cómo es trabajar con unos críos que no deberían ver esta película?

SK: ¡Ellos se comportaban en el set del mismo modo que sus personajes en la película! No les preocupaba nada de lo que estaba pasando. Eran totalmente indiferentes a la violencia o a los monstruos, y nosotros estábamos todo el rato hablando en voz baja en plan "¿no nos estamos pasando un poco con esto?" o "¿no será demasiado bestia esto que estamos haciendo ahora mismo?". Pasé un tiempo fantástico trabajando con ellos, fue alucinante. No podría haber tenido mejores actores.

KV: Viendo tu trabajo, tu dedicación, estoy seguro de que podrías contribuir y aportar muchas cosas a franquicias revienta taquillas actuales como 'F&F', por ejemplo. ¿Alguna vez has recibido ese tipo de llamada?

SK: He pasado por varias reuniones y llamadas de este tipo, pero también creo que en realidad la industria gira en torno a eso concretamente. Solo hablar, hacer planes que nunca se cumplen. Yo solo quiero seguir haciendo lo que hago, y si se presenta una gran oportunidad seguro que me haría muy feliz. Pero lo que de verdad me encantaría es poder hacer películas solo un poquito más caras que 'Psycho Goreman'. Solo un poquito más, para que todo el mundo pueda tener una paga decente y no tener que estar pidiendo favores todo el rato. Mira, si tengo que pasar el resto de mi carrera haciendo películas como 'Psycho Goreman' sería completamente feliz. Tengo toda la libertad que no tendría en una gran película de estudio.

KV: Hablé con Adam Brooks durante las navidades pasadas para un especial que escribí sobre Astron-6 (y que puedes leer más arriba) y me dio la impresión de que vuestra relación con Troma no fue del todo buena.

SK: Adam es el tío que mejor te lo puede contar. Él fue quien negoció directamente con ellos para rodar 'Father's Day'. Yo no tengo nada malo que decir porque gracias al trabajo de Adam puede rodar la película, pero sí fue un proyecto complicado. En aquel momento nos pareció que hacer una película por 10.000 dólares era una buena idea. Mi experiencia actual te dice todo lo contrario. Pero es una película muy divertida.

KV: Tiene uno de mis finales favoritos.

SK: Es un final demencial, sí. Creo que es muy divertido. La película está llena de momentos tan imposibles que ojalá podamos hacer algo así de nuevo alguna vez.

KV: ¿Qué te traes ahora entre manos?

SK: Tengo varias ideas en la cabeza. Pero ahora es momento de esas reuniones, de discutir proyectos y lanzarse a por uno. No sé cuál será exactamente, pero bueno, siempre ruedo entre mis talleres de criaturas y efectos especiales, que es lo que me da de comer y a lo que me dedico aquí en Toronto, trabajando en producciones locales. Ahora pensaré un poco y veremos, espero que no pase demasiado tiempo.

KV: ¿Es 'Chowboys' el canto de cisne del grupo o podemos esperar a tener noticias algún día?

SK: No creo que sea el final, no. Es solo que resulta complicado estar juntos. Estamos lejos de los otros, lidiando con nuestras cosas, pero hicimos el corto porque Jeremy (Gillespie, co-director de 'The Void') nos obligó, se puso serio. Estoy seguro de que si pasa otra vez algo así volveremos a hacerlo. Veremos, creo que todo es posible.