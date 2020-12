"Que nadie espere a Kurosawa o Tarkovski, nosotros vamos por otro lado". Joan Caste, de Ediciones 79, nueva distribuidora de cine fantástico

Seguro que si eres de los que se gasta las pagas en películas has oído alguna vez el número mágico. A pesar de estar situada en pleno centro de Barcelona, El Setanta-Nou es parada obligatoria, al menos, durante el festival de Sitges. Su tenderete, para los que no podemos acercarnos a la ciudad, es el paraíso de los coleccionistas. Ahora han dado un paso al frente y también distribuyen. Preparad vuestras carteras, que vamos a charlar con Joan Caste.

La mejor tienda del mundo

Con ese último mensaje de Tom Six, el responsable de la trilogía del ciempiés y la exquisita (e inédita) 'The Onania Club', se cierra de momento una primera remesa de atractivos títulos que seguramente formarán parte de nuestra colección a partir de este mes de diciembre, cuando se pongan en circulación la primera sartenada de títulos de Ediciones 79. Charlamos con uno de sus máximos responsables para conocer cómo es posible que aún sucedan cosas tan hermosas como su propuesta.

"Empezamos con la tienda en 2009, siendo una tienda de sobrestock de cine música y libros, un outlet cultural. Lo que pasa que desde el principio ya nos inclinamos más hacia las películas. Ha cambiado mucho, pero seguimos teniendo las ofertas rotativas diarias, las pelis por 2 y 3 euros que vamos cambiando cada día y que es por lo que se nos conoce". Lo cierto es que cuando uno pone un pie dentro del establecimiento ya nunca será el mismo. Sobre todo porque ahora el negocio, además de atreverse con la distribución propia, ya estaba ofreciendo títulos de otros sellos de prestigio, como Arrow, con las que también se meten en el terreno de las ofertas. Hace muchos años era algo más habitual encontrar una tienda "parecida" a esta, pero por desgracia, con internet, estos locales de placer cinéfilo desaparecieron.

"Mucha gente nos dice que somos la mejor tienda de España, pero es que en realidad no hay más. Queda alguna por ahí, pequeñita, pero con el negocio focalizado en internet. Nosotros vamos a intentar vender ahora con nuestra parte online, pero no queremos dejar la tienda desatendida. Nuestro esfuerzo se centra en tener la tienda lo más cuidada posible".

Ocho personas trabajando en una tienda con más de 35000 referencias y que sigue sumando cada día, una auténtica barbaridad en el mercado nacional. Ahora que la gente paga por sus plataformas de streaming (y por las descargas ilegales de vez en cuando), el formato físico se ha convertido en un verdadero nicho de coleccionista. "Quien quiera meterse en el negocio para sacar dinero no lo va a encontrar. Nosotros tenemos la tienda para vivir de forma digna, no podríamos ser una cadena. Además, creo que cada tienda debe tener su personalidad. Ojalá hubiera más tiendas por España. No sería competencia, sería una muestra de que al sector le queda mucha vida por delante".

El primer trío de títulos anunciados fueron la excelente 'Bliss', de Joe Begos, la antología 'Scare Package' y 'Darlin', la película de Pollyanna McIntosh que continúa el legado de la obra de Jack Ketchum que pudimos ver en 'Offspring' y 'The Woman', la extraordinaria película de Lucky McKee. "Nuestra intención en realidad era salir para Sitges, pero este año no pudimos ir, así que intentamos llegar para Halloween, pero no es fácil todo esto. Queríamos salir con 'Scare Package' y 'The ABC's of Death', pero las cosas iban despacio y no queríamos precipitarnos. 'Bliss' y 'Darlin' salen porque son del año pasado y queríamos salir con algo nuevo y potente. Los ABC's saldrán para el próximo Halloween. Xavi Pons es el encargado de nuestro material extra. Ojalá todo esto salga bien. Entro en foros a ver qué dicen, y por redes también, y hemos sido clarísimos desde el primer momento: vamos a probar a ver qué pasa".

Junto a Reel One, Ediciones 79, mucho más centrada en el género y sin prejuicios, promete un 2021 lleno de referencias que van de lo chusco (títulos de The Asylum) a joyas como 'El foso y el péndulo' de Stuart Gordon, 'Goodnight Mommy' o cultazos del calibre de 'Inseminoid' y 'El otro mundo (Netherworld)'. Los buenos precios habituales de la tienda estarán presentes en sus nuevas referencias. "Hemos intentado ajustar el precio al máximo, y en la tienda venderemos los dvd a 10 € y los br a 12. En Amazon estarán a 13 y a 16. Con Fnac aún no hemos cerrado el tema, aunque parece que puden terminar por hacer el esfuerzo. Pero claro, como nosotros las vendemos también eso nos preocupa un poco menos".

A la hora de las distribuciones y los derechos, las ediciones serán a través de RedRum (la saga de 'Hatchet' debería formar parte de tu colección), que también andan detrás de Planet Horror y Dark Tv. "Nosotros ahora no tenemos dinero para comprar derechos, así que intentamos convencer a distribuidoras que nos permitan quedarnos con esa parte del negocio. Nosotros nos ocupamos de todo: fabricación, edición, subtitulado, autoría... incluso de calificar las películas. Ellos nos ceden un derecho que tienen para home video y que no quieren explotar".

Una de las cosas más bonitas para el aficionado, además del cuidado de sus ediciones, sus estuches negros y los libretos y extras propios (casi nadie osa hacer algo así ahora mismo) es que están más que dispuestos, si la cosa funciona, a seguir adelante con la edición de títulos de la Full Moon y Empire.

La gente del 79 no es ajena al resto de competencia que tienen en el mercado, incluidos los sospechosos rivales que se forran editando bootlegs que puedes encontrar hasta en la más grande de las superficies. "Los conozco, claro. Pagan impuestos, puestos de trabajo, fabricaciones... pero no pagan derechos. Son parte del mercado y tenemos que vivir con ellos. Pero también te digo que el mundo de los derechos es muy particular y esta gente puede tener sentido para editar cosas que nadie sabe de quién son. Luego te vas a hablar con un gran propietario de derechos español y también tiene un montón de cosas de dudoso origen, que son suyas porque dice que son suyas. Y luego hay muchos títulos que se quedaron en el limbo. Pero para lo que no tienen sentido es para sacar un 'Mentiras arriesgadas' o 'La máscara'. Para eso ya no".

Otra cosa que tienen claro es que no habrá slipcovers: "No me gustan, no quedan bien y se estropean". De momento la cosa parece que va bien: la edición ultra-coleccionista y muy limitada de 'The Human Centipede' se agotó el primer día.

No podía despedirme sin preguntar a Joan por la película que tiene entre ceja y ceja y que tiene que tener en su catálogo sí o sí: "Muchísimas, pero la que no me deja dormir es 'No profanar el sueño de los muertos'. Que no tengamos una edición en España de esta película es una vergüenza. Luego también estaría 'Martyrs', que merece una edición en condiciones. Alguna sorpresa más tendremos, no necesariamente de terror, pero que nadie espere un Kurosawa o un Tarkovski, nosotros vamos por otro lado".