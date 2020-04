'The Onania Club': el director de 'The Human Centipede' remueve tripas y conciencias con un macabro thriller lleno de humor negro

Cinco años después de cerrar su trilogía sobre 'The Human Centipede', el holandés favorito de los aficionados al cine extremo, Tom Six, está de regreso con 'The Onania Club', un macabro thriller en clave de noir lleno de humor negro y con el que el cineasta da un paso al frente a la hora de provocar a cuantos más espectadores, mejor.

El club de las esposas raritas

No lo tenía nada fácil Tom Six con su nuevo trabajo. Por un lado estaba en la obligación de dar a sus seguidores otra ración de mal gusto. Por otra parte, probablemente la más ruidosa de las dos, estaba el nuevo incendio moral que iba a generar con un trabajo a la altura de las expectativas. Sea cual sea el bando al que pertenezcas, estás de enhorabuena: 'The Onania Club' da justo lo que estabas esperando. Algo bueno, pero también carente de un movimiento inesperado que sí fue aportando en cada entrega de su trilogía de oro.

Six, amante del thriller de los años 40 y 50, entrega precisamente eso mismo. Un noir confesional donde un personaje narrará la historia que estamos a punto de ver. Además, esta vez lo hace de manera literal, puesto que la confesión de este personaje tiene lugar en el confesionario de una iglesia.

Para crear esa atmósfera, el director ha decidido decantarse por una fotografía en blanco y negro acompañada por una banda sonora tan sobrecargada, tan presente, que por momentos parece que uno esté ante una película porno. Pero, amigos, viniendo de quien viene podríamos decir que se trata de una misión cumplida. Esta decisión estética favorece el resultado final, puesto que los avances que habíamos visto lucían demasiado digitales, fríos, más cercanos a la sobremesa que en ocasiones anteriores. Si es que alguien decide que sería una buena idea poner una peli de Tom Six en ese momento.

Un loco (holandés) suelto en Hollywood

La acción de 'The Onania Club' tiene lugar en California, entre sinuosas carreteras que apuntan a 'Mullholland Drive' y entre vehículos que podrían ir directos hacia 'Crash'. La buena, eh, no me la confundáis con esa pomposa odisea para público "adulto" perpetrada por Paul Haggis de la que nadie se acuerda ya. Por supuesto, aquí todo el glamour de la película de los 90, a la que deja a la altura de 'Love Actually', es sustituido por poco menos que residuos tóxicos.

Para su nueva película, Six pone el punto de mira sobre la peor emoción humana: disfrutar con la miseria de los demás. Y ese disfrute nos lleva directamente al onanismo, término bíblico para la masturbación. Si no has visto el tráiler y estás leyendo estas líneas, supongo que ya te habrás hecho una idea de los planes de la película. Lo de bíblico tiene sentido. Todo tiene sentido aquí.

Nuestra protagonista, Hanna, se alista en secreto a un grupo llamado "The Onania Club". Sus miembros, poderosas mujeres independientes en Los Ángeles, se excitan con la miseria y las desgracias de los demás. Hasta que el desarrollo de los acontecimientos la sobrepase por completo.

Como decía más arriba, la nueva perversión del director holandés se disfraza de puro género, de mujeres fatales y poderosas que no necesitan a los hombres, la parte verdaderamente frágil de la función. Su habitual pasotismo y falta de frenos morales ayuda a la hora de hacer algo muy importante y que siempre es necesario con su cine: nadie debería tomarse esto en serio.

Más incómoda pero menos explícita que sus anteriores trabajos, puede que al disparar en tantas direcciones alguna de sus balas termine por rozar tu piel. Pero no se lo tengas en cuenta. Alguien tenía que sacar a la luz la bajeza más extrema de nuestra descompuesta sociedad y además sacarte una sonrisa al final.

Llegado ese punto, no sé si el enfermo es él o seré yo.