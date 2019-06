'Planet Horror': probamos la nueva plataforma OTT especializada en cine de terror y te recomendamos lo mejor de su catálogo

Planet Horror aspira a cubrir un hueco en las plataformas de video on demand a través de la especialización. Aunque ya hay canales como DARK en el panorama español, Planet Horror se presenta como un canal igualmente especializado en ficciones de terror, pero sin necesidad de una plataforma detrás: se puede reproducir en móvil o en ordenador, mediante app descargable o en el navegador, y promete llegar a Smart TVs en unos meses.

Planet Horror solo admite una forma de suscripción: un pago anual de 19,99 euros. Una cantidad que aunque de golpe pueda parecer alta para un panorama saturado de ofertas, lo cierto es que al mes supone un desembolso mínimo. La plataforma se presentó ayer en Madrid, y tras ella están AMC Networks (responsables de canales como AMC, Hollywood, DARK, XTRM, Odisea, Historia y muchos otros) y el sello RedRum, especializado en terror y propiedad de la distribuidora y productora Wild Duck.

El mayor atractivo del catálogo de Planet Horror son títulos inéditos por llegar a nuestras pantallas o exclusivos de la plataforma, y entre los que se han mencionado producciones como 'Al interior', 'A Horrible Way To Die', 'Goodnight Mommy', 'ABCs of Death' o la trilogía 'The Human Centipede'. Cada jueves llegarán nuevos estrenos a la plataforma, aunque de momento no se conoce la cantidad. Planet Horror también promete "eventos" para crear comunidad, que ya están empezando a mover en Instagram y Facebook.

Cómo funciona Planet Horror

Tras unos banners con contenidos destacados, Planet Horror divide sus películas en varias categorías: Clásico, Nombres propios, Black Comedy, Serie B, Paranormal, Gore, Festivales, Monstruos, Survival, Slasher, Asesinos y Directores. Una separación algo arbitraria y que en algún caso se superponen de forma casi total (Slasher y Asesinos). El contenido de cada categoría varía, de una treintena a apenas siete u ocho. La totalidad de cada una de esas categorías suma todas las películas del catálogo, llegando el total a apenas unas sesenta películas.

La reproducción de cada una de las películas es sencilla y la calidad, con las obvias carencias de origen de alguna de ellas, no es mala. En más de un caso ('Dr. Mordrid', 'Curtains', 'Intruder', 'Inseminoid', 'Dead of Night', por decir algunas películas con décadas a sus espaldas que hemos revisado) las versiones que se presentan están restauradas y no hemos encontrado ninguna versión de calidad discutible, aunque es obvio que puede haberlas. Todas están en versión tanto doblada como en VO con subtítulos.

En cuanto a los peros que hemos encontrado, está un tamaño de subtítulos excesivamente pequeño y no configurable. Las películas no guardan el punto en el que se han abandonado si se interrumpe la reproducción. De momento no hay soporte para Chromecast o Apple TV, y lo peor: aunque cada película tiene su ficha con equipo técnico y artístico, no se permite acceder a otras películas bajo los mismos creadores en la plataforma, lo que sin duda sería un importante aliciente. Tampoco hay trailers para las películas, una ayuda eficiente a la hora de escoger qué ver.

Qué hay en Planet Horror

Sin duda, el elemento más discutido de Planet Horror ha sido su catálogo, muchísimo menos amplio que el de otras plataformas. A la ausencia de estrenos se suman amplísimas lagunas que la plataforma suple con algunas sorpresas y un picoteo variado por distintos géneros. Sin duda, lo más notable son algunas sorpresas que surgen aquí y allá y que harán las delicias del aficionado de morro fino, más que películas como 'Déjame entrar', 'La maldición del altar rojo' o 'Resolution', que por notables que sean, andan por otras plataformas.

Hemos seleccionado unas pocas para que, si decides entrar en Planet Horror, tengas donde picotear.

Dead of Night (1974)

De culto absoluto, esta película de Bob Clark (director de 'Black Christmas') es una extrañísima y paranoica historia de un soldado que vuelve de la guerra de Vietnam, pero ya no es el que era. El relato de estrés post-traumático más sangriento de la historia.

Cortinas (1983)

Rarísimo meta-slasher canadiense del productor de 'Prom Night' (que también está en la plataforma) y que intentó dar un giro adulto al género, con asesinatos oscuros y elaborados y una de las máscaras más inquietantes de la historia del género. Su rodaje fue complicadísimo y durante años fue una película ignotísima, habiéndose revalorizado en fechas recientes.

Dr. Mordrid (1992)

Si te gustó 'Dr. Strange', prepárate el cuerpo para esta exploit del héroe Marvel que tramó Charles Band en su Full Moon noventera. Un espectáculo para toda la familia con estupendos efectos especiales tradicionales y un Jeffrey Combs sensacional como Maestro de lo Desconocido.

Demon (2015)

Reciente y atmosférica muestra de género polaca, que aquí se pudo ver en festivales como Sitges. En ella descubriremos cómo una novia es poseída el mismo día de su boda por un espíritu maléfico, en una escalofriante actualización del mito centroeuropeo del dybbuk.

¡Zarpazos! Un viaje por el spanish horror (2014)

Un reciente, emotivo y necesario recorrido por la historia del terror español. Grandes nombres del género ibérico en los sesenta y setenta cuentan sus experiencias y recuerdan la época en el que el horror castizo conquistó el mundo. Rebosante de títulos a apuntar y perfecta para iniciarse en el género.