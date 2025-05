A Charlize Theron le rompió el corazón no poder volver a ser Imperator Furiosa en 'Mad Max'. "Es muy duro"

A estas alturas del partido tenemos que hacernos a la idea de que, con una grandísima probabilidad y a pesar de que George Miller tenga ganas de seguir, 'Furiosa' ha sido la última película de 'Mad Max'. Esta precuela le hizo perder más de 100 millones de dólares a Warner y pinchó el globo que se había creado una década antes con 'Mad Max: Furia en la carretera'. Los motivos para este fracaso son muchos, claro, desde su propia concepción como spin-off hasta su competencia en cartelera, pero hay algunos que lo han reducido a solo uno: no sale Charlize Theron.

Quiero el montaje sin cortes, entheron

La idea original de Miller era hacer la siguiente película de la saga justo después de esta. De hecho, fichó a Tom Hardy para hacer títulos más de la franquicia, pero quedaron en nada (su otra precuela anunciada, 'The Wasteland', no parece que vaya a hacerse de momento). Cuando en 2022 empezó el rodaje de 'Furiosa', muchos pensamos que Theron, aún siendo diez años mayor que su personaje en la cinta original, podría volver a interpretarle con un de-aging apañado. Pero la respuesta fue negativa... Y le rompió el corazón a la actriz, tal y como afirmó en The Hollywood Reporter.

Es muy duro. Respeto a George totalmente, incluso más después de hacer 'Furia en la carretera' con él. Es un maestro, y solo le deseo lo mejor, pero me rompió un poco el corazón, claro. Me encanta el personaje, y estoy muy agradecida de haberlo creado en una pequeña parte. Siempre será alguien en quien piense y en quien me refleje. Obviamente, me encantaría ver cómo sigue la historia, y si siente que tiene que tomar este camino, confío en él. Nos obsesionamos tanto con los pequeños detalles que nos olvidamos de que aquello en lo que invertimos emocionalmente no tiene nada que ver con esa tontería en la que nos centramos.

A favor de Miller hay que decir que intentó mantener a Theron en el equipo, pero el de-aging no funcionó como quería y dejaba una expresión de "valle inquietante" en la cara de la actriz, así que no le quedó más remedio que escoger para el papel a Anya Taylor-Joy. Finalmente, no os preocupéis, todo acabó en un apretón de manos, y tras ver la película, Theron dio su visto bueno, una vez más, en THR: "Es increíble, es una película preciosa".

Eso sí, también aseguró que no pudo llegar ni a hablar con su sustituta: "Hemos intentado conectar. Ha sido una de esas cosas de las que se podría hacer una comedia. Nos encontramos continuamente en sitios cuando no tenemos tiempo de hablar, así que todo el rato decimos 'Bueno, vale, ¡quedemos!'. Y la vida nos arrolla. Pero pasará cuando tenga que pasar". Lo que Imperator Furiosa ha unido, que no lo separe el hombre.

