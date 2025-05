Si en Netflix apuestan por las series coreanas, en HBO Max quieren dar el zambombazo con los doramas japoneses que estrenan este mismo año

En HBO Max (descanse próximamente en paz, "Max") ya llevan un tiempo apostando por series japonesas, aunque centrándose más en el anime con las co-producciones de Warner Bros. Japan. Aunque estos días desde Discovery y U-Next han revelado una nueva alianza para distribuir series dramáticas de acción real, los buenos doramas.

Se abre la veda

Si en Netflix han encontrado un filón tremendo con series coreanas como 'El juego del calamar' o 'Woo, abogada extraordinaria', en HBO Max parece que las apuestas van a por los doramas japoneses.

Según reportan desde Variety, U-Next y Warner Bros. Discovery planean traer contenidos japoneses al público internacional a través del servicio de streaming de Max. La lista de fichajes incluye diez títulos de varios géneros producidos desde TBS y TV Tokyo y a la cabeza tenemos 'Love is for the Dogs', 'Please Die My Beloved' e 'Ignite'.

La primera es una adaptación del popular webtoon 'Dog-Like Romance' y es una comedia romántica entre dos jóvenes que comparten el mismo perro después de una adopción con malentendido. 'Please Die My Beloved' es una comedia negra e 'Ignite' un drama legal, para cubrir todas las bases. También se podrán ver en la plataforma 'Mr. Mikami’s Classroom', 'Who Saw the Peacock Dance in the Jungle?', 'La Grande Maison Tokyo' y 'Baby Assassins', aunque aún no se han confirmado todos los títulos que entrarán al catálogo de Max.

Las fechas de estreno internacionales se esperan para finales de año, cuando también se irán conociendo el resto de títulos que ha fichado Max. Si desde la plataforma de streaming siguen con esta estrategia, puede ser una manera interesante de desmarcarse de otras plataformas al apostar por un filón para los fans de los doramas que todavía no se ha explotado del todo en Occidente.

