La trilogía de 'Batman' de Christopher Nolan no hubiese sido lo mismo sin la peculiar nota de un ejecutivo de Warner. "Acabó siendo la clave de muchas cosas"

A pesar de que, para un humilde servidor, la 'The Batman' de Matt Reeves ha conseguido eclipsarla, la trilogía del Caballero Oscuro que Christopher Nolan puso en marcha en un ya lejano 2005 con la notable 'Batman Begins' continúa siendo reverenciada por muchos como la gran adaptación de las aventuras y desventuras del icónico personaje de DC. No obstante, esto podría haber sido muy diferente si un ejecutivo de Warner Bros. no hubiese dado al cineasta una nota de lo más particular.

El cochecito leré

Si algo hizo que el público —y buena parte de la crítica— cayese rendido ante el logro de Nolan, esa fue la aproximación al universo del vigilante Gothamita en una clave más realista y terrenal; algo que el británico tuvo bastante claro desde que el estudio se puso en contacto con él para revitalizar la franquicia después de la, cuando menos, peculiar 'Batman & Robin'. Así lo explicó en una entrevista recogida en el libro 'The Nolan Variations: The Movies, Mysteries and Marvels of Christopher Nolan'.

"Fue como: No, no, nunca habéis hecho con Batman lo que hicisteis con Superman en los años setenta. Ese enfoque de profundizar, de someterlo a una gran ética de producción, con todos esos actores de renombre y rostros conocidos, y lanzarlo a la realidad... no en un sentido oscuro, sino como una película de acción. ¿Y si esto fuera tan real como cualquier otra película de acción? Vi de inmediato ese hueco en la historia del cine".

No obstante, si algo impulsó a que el director buscase justificaciones terrenales a la naturaleza de Batman, su lucha contra el crimen y su microcosmos, fueron dos indicaciones de Greg Silverman, que sugirió que 'Batman Begins' debía tener una calificación por edades de PG-13 para que el público adolescente pudiese pasar por caja y, lo que fue aún más importante, "un coche muy guay".

Esto último puso en marcha el cerebro de Nolan, que encontró en el vehículo que más tarde conoceríamos como Tumbler una vía para anclar su obra al mundo real y dotarla de una mayor profundidad.

"Recuerdo que pensé: No sé... ¿de verdad? ¿Podemos hacer que eso funcione? Dije: 'Ese es un desafío enorme'. Al final resultó ser el elemento en el que nos centramos, incluso mientras escribíamos el guion. Era como: ¿de dónde vendría, cómo se vería, cómo explicaríamos esto en nuestra historia? De hecho, acabó siendo la clave de muchas cosas. Nos preguntábamos: '¿Cómo vendemos la idea de un tipo disfrazado? ¿Cuál es la mitología? ¿Cómo lo justificamos?'".

En lo que a mí respecta, me quedo a ciegas con esa especie de Plymouth Barracuda de los 70 tuneado que conduce Robert Pattinson en 'The Batman', pero kudos al Tumbler y a Silverman por alimentar la llama creativa de un Christopher Nolan que marcó un antes y un después en el cine de superhéroes.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025