'Chernobyl' tiene la culpa de que nos hayamos perdido una de las muertes más incómodas de 'The Last of Us'. Su cocreador cree que ya gastó esa bala

El explosivo final de la segunda temporada de 'The Last of Us' no está desde luego exento de muertes trágicas. Rozando el tiempo de descuento, los espectadores han sufrido la pérdida inesperada de Jesse a manos de Abby, mientras que antes en el episodio Owen y Mel cayeron víctimas del arma de Ellie. Esta última especialmente impactante para ella, ya que descubría a posteriori que estaba embarazada.

Quizás sorprenda a algunos espectadores saber que esta escena en el videojuego contenía aún más víctimas. En concreto la de Alice, una perra guardiana de la facción de WLF (apodados como "Los lobos") que se encontraba en el aquario junto con Mel y Owen. En su incursión al edificio, Ellie es sorprendida por el animal y tras un forcejeo no tiene más remedio que acabar con su vida.

Para Neil Druckmann, co-creador de la serie y creador del juego original, contar también con la muerte de este Alice en este final de temporada era "simplemente demasiado", según contaba a Polygon; una de más en un episodio de por sí cargado de violencia. Craig Mazin, por su parte, co-creador y principal creativo del proyecto, aludía a su anterior drama como forma de lavarse las manos. "Creo que tienes un episodio de asesinar a perros en tu vida. Hay dos pecados capitales en Hollywood. Uno: no gastes tu propio dinero. Dos: no mates a un perro".

El episodio de 'Chernobyl' al que alude el cuarto, y es uno que impactó dentro de una serie ya de por sí devastadora. Barry Keoghan interpreta a Pavel, un joven soldado que va a una zona rural contaminada por el accidente con la tarea de acabar con las formas de vida que queden, y esto implica los perros que ahora deambulan libres. Pese a que la serie hace un esfuerzo consciente en rebajar la violencia, no hace menos doloroso un episodio que dejaba clara mella emocional en los protagonistas y también en los espectadores.

La muerte de Alice se siente especialmente trágica dentro del contexto completo del juego, pero no es sorprendente ver que han decidido eliminarla teniendo en cuenta que la serie también ha borrado totalmente la noción de los perros como aliados en la milicia de los WLF. Si acaso, Mazin parece haber resignificado el papel de los caninos, que aparecen como aliados de Jackson en la batalla del segundo episodio.

La violencia contra los perros fue uno de los elementos más sensibles del videojuego en su día, con Druckmann diciendo en el documental de making of que muchos jugadores se sentían más culpables de acabar con los enemigos caninos que con los humanos. El juego, eso sí, estaba cuidadosamente diseñado para que los jugadores no tuvieran que acabar con la vida de ningún perro (excepto Alice) si así lo querían, con múltiples formas de afrontar cada enfrentamiento.

Alice no es el único animal que vive para contar otro día gracias al drama de HBO. Esta temporada le ha dado un respiro también a Shimer, la yegua de Ellie que tiene también un trágico destino en el juego. Por mucho que la serie no esté rebajando demasiado la violencia en los aspectos más humanos, se ve que sus creadores han decidido dejar fuera a los animales en esta ocasión.

