Es una fascinante y perturbadora joya de la animación española de los creadores de 'Unicorn Wars' y la puedes ver gratis en streaming

Es posible que España no sea un país conocido específicamente por su animación pero eso no significa que no haya grandes talentos que merezcan ser reconocidos. Alberto Vázquez y Uniko son prueba de ello, con la recién estrenada 'Unicorn Wars' y 'Psiconautas: los niños olvidados', su fascinante y desolador primer largometraje de animación que está disponible gratis en RTVE Play.

El tiempo pasa, el tiempo nunca volverá

En una extraña isla asolada por una catástrofe ecológica, viven Birdboy y Dinki, dos niños que se hacen amigos en medio de este entorno hostil. Una mañana, Dinki decide abandonar su hogar e ir con sus amigos en busca de un futuro mejor, pero el camino no será fácil y Birdboy no parece por la labor de acompañarle...

Así comienza 'Psiconautas', un viaje psicodélico de la mano de unos animalitos que, en otra historia, serían los simpáticos protagonistas de una trepidante aventura y aquí asistimos impotentes a los difíciles obstáculos que van a encontrar en su camino.

Perturbadora es una buena palabra para definir la historia de esta cinta animada. Llena de imágenes grotescas a la par que hipnóticas que reflejan un mundo desolador que funciona como espejo deformado del nuestro.

El escenario que nos presenta la película remite simbólicamente al terrible futuro que estamos dejando para las próximas generaciones. Los protagonistas viven en un mundo que ellos no han construido, consumido por la contaminación medioambiental y moral.

Los adultos se muestran como figuras amenazantes, auténticos monstruos sin escrúpulos movidos por el egoísmo, que hacen de su vida un infierno y que nos le dejarán otra salida que enfrentarse a lo desconocido con tal de escapar de allí.

Alberto Vázquez y Pedro Rivero ejercen como directores y guionistas de esta adaptación del cómic homónimo de Vázquez, que ya en su momento tuvo un primer acercamiento en el cortometraje 'Birdboy'. Al igual que 'Unicorn Wars', el relato no hace ningún tipo de concesión y no se corta con su tono nihilista y a ratos asfixiante.

El filme brilla especialmente en el apartado gráfico, con una animación digna de los momentos más hipnóticos del cine de Satoshi Kon o Ari Folman. No solo enmarca perfectamente ese universo de pesadilla sino que consigue meternos en la sombría atmósfera de la historia.

'Psiconautas: los niños olvidados' es una auténtica joya de la animación española, llena de imágenes fascinantes a la par que perturbadoras, una fantástica animación y una demoledora historia que nos alerta del futuro que le estamos dejando a las nuevas generaciones.