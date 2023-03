Infidelidades y un nuevo protagonista: la película de 'Mononoke' retrasa su fecha de estreno hasta nuevo aviso

Muchas veces hablamos de que hay que separar la vida privada de los creadores de su trabajo... pero es que al final siempre termina salpicando por algún lado. Llevamos unos meses con la industria del anime un poco revolucionada porque la vida amorosa de Takahiro Sakurai ha terminado afectando a unos cuantos animes que han tenido que buscar un reemplazo para uno de los actores de voz más prolíficos de la industria.

Y en el caso de la película de 'Mononoke', directamente la ha mandado a hiato.

Habrá que esperar un poco más

El anime de 'Mononoke' se estrenó en 2007 a modo de spin-off de 'Ayakashi: Samurai Horror Tales', y seguía a un vendedor de medicinas que se enfrenta con todo tipo de situaciones sobrenaturales. El anime se ha convertido en una serie de culto sobre todo por su característico estilo visual, y el año pasado se confirmó que habría una película en marcha.

Hasta aquí todo bien, pero resulta que Takahiro Sakurai doblaba al personaje principal de la historia y estaba previsto que regresase para la película. Lo que pasa es que en los últimos meses, el actor de voz se ha visto en medio de un escándalo que reveló que llevaba unos diez años en una relación extramarital con una colaboradora de su programa de radio, P.S. Genki Desu, Takahiro.

Desde entonces se ha cancelado el programa, el actor terminó no asistiendo a la Jump Festa 2023 y también se le ha recasteado en unos cuantos títulos en los que participaba, y no son pocos. Porque Sakurai era la voz habitual de Cloud Strife en 'Final Fantasy VII', Suguru Geto en 'Jujutsu Kaisen', Tomioja Giyu en 'Kimetsu no Yaiba', Suzaku en 'Code Geass'.... y la lista podría seguir y seguir.

Con todo esto encima, los creadores de la película de 'Mononoke' han decidido también cambiar de protagonista, lo que va a retrasar su estreno hasta nuevo aviso.

"La película animada de 'Mononoke' se ambienta en Ōoku (históricamente, las habitaciones de las mujeres en el Castillo Edo), y trata de retratar los sufrimientos y las soluciones de las mujeres. Juzgando desde este punto de vista de la historia, hemos decidido cambiar el actor para el Vendedor de Medicinas", ha dicho el estudio Twin Engine en un comunicado.

Originalmente 'Mononoke' se iba a estrenar este año, pero parece que este cambio de actor va a retrasar toda la producción. Twin Engine ha asegurado que anunciará la nueva fecha de estreno y el nuevo fichaje este verano, así que quizás el estreno no se retrase hasta 2024.