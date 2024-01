'Arcane', temporada 2: fecha de estreno, qué pasa con Jinx y Vi, tráiler y todo lo que sabemos de los nuevos episodios de una de las mejores series de fantasía de Netflix

El estreno de 'Arcane' en Netflix fue una enorme sorpresa, ya que esta serie de fantasía basada en el universo 'League of Legends' recibió un aplauso prácticamente unánime por parte de crítica y público. Bien pronto tardó en anunciarse su renovación por una temporada 2, pero diferentes motivos han llevado a que la espera para poder ver los nuevos episodios haya sido mucho más larga de lo habitual.

A continuación vamos a repasar todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de 'Arcane', una de las mejores series de fantasía de Netflix. Desde su fecha de estreno hasta su tráiler, sin olvidarnos de su reparto vocal, las novedades en su historia o el número de episodios. Obviamente, este artículo irá actualizándose a medida que haya alguna novedad.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de 'Arcane' en Netflix?

Netflix ha confirmado oficialmente que la temporada 2 de 'Arcane' se estrenará en noviembre de 2024. Lo que todavía se desconoce es el día exacto, pero tendría sentido que quisieran acercarlo lo máximo posible al lanzamiento de la primera temporada, cuya llegada a la plataforma se produjo el 6 de noviembre de 2021.

Además, Netflix optó por una estrategia de lanzamiento diferente a lo habitual en su momento, ya que la temporada 1 de 'Arcane' se lanzó a lo largo de 3 semanas, con 3 capítulos llegando a la plataforma cada vez. No descartemos que vaya a suceder lo mismo en el caso de su sucesora. Eso sí, aún no tenemos la confirmación de que vayan a volver a ser 9 episodios, pero es la opción más probable a día de hoy.

Si os preguntáis por qué han pasado la friolera de 3 años para el estreno de la temporada 2, Nicolo Laurent, CEO de Riot, comentó en 2023 a Bilibili que como no estaban seguros de que la serie fuera a ser un éxito, el trabajo en la temporada 2 no comenzó hasta después de haberse estrenado ya la primera. A eso hay que sumarle algunas complicaciones derivadas de la pandemia de coronavirus y lo que nos queda es tanto tiempo de espera para poder hacer los nuevos episodios en condiciones.

'Arcane', temporada 2: historia y argumento

Desde Riot o Netflix no se ha lanzado todavía una sinopsis oficial de la temporada 2 de 'Arcane', pero es obvio que la serie va a tener que retomar la historia donde se quedó al final de la primera entrega. La reacción de Jinx tras la muerte de Silco y cómo ella decide atacar el consejo de Piltover justo cuando estaban decidiendo si daban o no la independencia a Zaun su independencia. Esto podría llevar a una guerra que enfrentase de forma irremediable a ambos bandos, por no decir que lo más seguro es que la relación entre Jinx y Vi haya quedado completamente rota.

Kevin Alejandro, el actor que da su voz a Jayce en 'Arcane', comentó a BuzzFeed lo siguiente sobre la temporada 2 de 'Arcane':

Van a estar en el borde de vuestros asientos. Vais a tener un conflicto que no sé si es bueno o malo. Las emociones os sacarán de quicio y estaréis en plan '¡Dios mío! Así es como vas a terminar. ¡Es tan bueno! Es una de las cosas más geniales de las que he formado parte.

'Arcane', temporada 2: reparto y protagonistas

Está ya confirmado el regreso de varias intérpretes que prestaron su voz en la temporada 1. En concreto, Hailee Steinfeld volverá a ser Vi, Ella Purnell repetirá como Jinx (anteriormente conocida como Powder), Katie Leung volverá a ver a quien escuchemos cuando hable Caitlyn en la versión original en inglés de 'Arcane', mientras que Kevin Alejandro prestará de nuevo su voz a Jayce.

Obviamente, la temporada 2 de 'Arcane' va a necesitar muchos más personajes, pero desde Netflix no se ha confirmado por el momento ningún otro regreso y tampoco se ha anunciado aún quiénes son los actores que se incorporan al reparto.

'Arcane', temporada 2: tráilers, imágenes, cartel

La campaña promocional de la temporada 2 de 'Arcane' solamente nos ha permitido echar un primer vistazo a lo que nos viene por delante con un primer adelanto en vídeo.

