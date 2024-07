'Dandadan' ya tiene fecha de estreno en España. El esperadísimo anime paranormal pasará por los cines antes de su llegada a streaming

Cada vez se está poniendo más de moda la paradita por los cines antes de que un anime arranque del todo, y 'Dandadan' no quiere ser menos. Es uno de los animes más esperados de 2024 por la enorme popularidad del manga de Yukinobu Tatsu, que es uno de los exitazos de Shonen Jump+ y en MANGA Plus, y antes de su llegada a streaming arrancará en pantalla grande

Tú los aliens y yo los fantasmas

Hace unas semanas ya se confirmó que los primeros episodios del anime se podrían ver en cines con un corte especial llamado 'Dandadan: First Encounter'. En Asia se estrena el próximo agosto y en Europa se comenzará a estrenar al mes siguiente, y ahora parece que tenemos la fecha de estreno definitiva en España para el fin de semana del 7 y el 8 de septiembre.

Según confirman desde Cinesur, ese fin de semana se podrán ver los tres primeros episodios del anime de 'Dandadan' en pantalla grande, y además también habrá 18 minutos de contenido adicional en exclusiva para cines. Aunque Cinesur ha empezado a confirmar fechas, Yelmo Cines también prepara la llegada de 'Dandadan: First Encounter', así que a falta de un listado definitivo de cines podemos esperar distribución por todo el país.

Si no llegamos a este estreno en cines (que por ahora tiene toda la pinta que se limitará a ese fin de semana), el anime comenzará a llegar a streaming a partir de octubre de 2024. 'Dandadan' además será bastante accesible, porque estará disponible en simulcast tanto en Crunchyroll como en Netflix, con un episodio nuevo cada semana.

'Dandadan' sigue a dos adolescentes, Momo Ayase y Ken Takamura, alias Okarun. Ella cree en los fantasmas pero no en los aliens, y él todo lo contrario, así que empiezan a visitar lugares con fama de actividad paranormal para probar quién tiene razón...Y resulta que los dos andan bien encaminados a su manera. Science Saru, el estudio de 'Scott Pilgrim da el salto' y 'Keep Your Hands Off Eizouken!', está al cargo de la animación

