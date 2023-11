El estudio de 'Scott Pilgrim da el salto' prepara su siguiente anime, y pinta espectacular: el primer tráiler de 'Dandadan' viene con una explosión de ritmo y color

Science Saru no ha parado en los últimos años entre las películas y series de Masaaki Yuasa, sus cortos en 'Star Wars: Visions', 'Keep Your Hands Off Eizouken!' y el anime de 'Scott Pilgrim da el salto' que prácticamente acaban de estrenar en Netflix.

Pero los motores no se paran y ya tienen su nuevo anime en marcha, cambiando además de registro con el thriller paranormal de 'Dandadan'.

La competición se nos fue de las manos

El manga de Yukinobu Tatsu se viene publicando en Shonen Jump+ desde 2021 y ya cuenta con 11 volúmenes, y teniendo en cuenta que se ha vuelto una de las series más populares de la plataforma tenía que caer pronto la adaptación a anime. Es la historia de Momo Ayase, una estudiante de instituto que cree en los fantasmas pero no en los aliens, todo lo contrario que su compañero de clase, Ken Takamura.

Para zanjar quién tiene razón con el tema, empiezan a visitar diferentes lugares rodeados de rumores paranormales... Y resulta que los tienen su parte de razón.

Science Saru ha dejado ver un primerísimo trailer de 'Dandadan' que mezcla las dosis justas de elementos sobrenaturales, misterio y acción con una animación que promete mucho. Por ahora no hay una fecha de estreno concreta, aunque sí que se ha confirmado que el anime de 'Dandadan' llegará definitivamente a lo largo de 2024.

Y con este primer avance, lo más seguro es que 'Dandadan' se estrene durante la segunda mitad del año para dar más tiempo al estudio. Tampoco hay nada confirmado sobre la duración, pero teniendo en cuenta cómo suelen ir las series de Science Saru, posiblemente tengamos una primera temporada que ronde los 12 episodios.

Fuga Yamashiro se estrena como director principal, aunque ya ha trabajado como director y animador en un buen número de series y películas del estudio. Hiroshi Seko se encargará de los guiones, mientras que Naoyuki Onda diseñará a los personajes, Yoshimichi Kameda a las criaturas sobrenaturales que nos vayamos encontrando, y Kensuke Ushio será el compositor de la banda sonora.

