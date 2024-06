Promete ser uno de los grandes animes del año, y arrancará por todo lo alto. 'Dandadan' tendrá un estreno en cines y nos pone los dientes largos con su nuevo tráiler

Ya casi, casi ha arrancado la temporada de verano de anime, pero estamos con el ojo un poco puesto en los estrenos de otoño porque cada vez anda más cerca 'Dandadan', lo nuevo de Science Saru.

El inminente anime de ciencia ficción con toques sobrenaturales ya viene con bombo y platillo gracias a la popularidad del manga original de Yakinobu Tatsu. Y encima el estudio de 'Scott Pilgrim da el salto' y 'Keep Your Hands Off Eizouken!' se está encargando de animarlo. Así que parece que los creadores preparan un estreno de aúpa.

Paradita en cines y luego nos vamos al streaming

A 'Dandadan' se lo rifan y ya sabemos que se podrá seguir en simulcast tanto a través de Netflix como a través de Crunchyroll a partir de octubre de 2024. Eso sí, los tres primeros capítulos se podrán ver en cines un poco antes en eventos especiales.

Todavía no se han confirmado todos los territorios ni fechas, pero esta proyección llevará el nombre de 'Dandadan: First Enconter' y llegará a Asia a partir del 31 de agosto. En Europa la tendremos disponible para el 7 de septiembre y en Estados Unidos para el 13 de septiembre.

Según confirma Anime News Network, las proyecciones se podrán ver en 50 países y regiones en Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda y África a partir de septiembre. Así que muy posiblemente, y sobre todo viendo cómo Crunchyroll ha ido gestionando estrenos como 'Kimetsu no Yaiba' o 'Haikyuu!!', en España también podamos ver este anticipo.

También se ha dejado ver un nuevo tráiler en el que se nota que Science Saru está poniendo toda la carne en el asador. Así que si ya estaba en las quinielas, 'Dandadan' se sigue reafirmando como uno de los posibles bombazos de este 2024.

Esta serie con toques de comedia romántica y thriller sobrenatural sigue a dos compañeros de instituto, Momo Ayase y Ken Takamura. Ella cree que los fantasmas existen pero los aliens no, y él todo lo contrario. Para decidir quién tiene razón, ambos empiezan a investigar ciertos lugares misteriosos de su ciudad, y resulta que los dos tienen algo de razón .

