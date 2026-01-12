Acaba de llegar Netflix y reafirma que el anime arrasa en streaming: un estreno de tapadillo que ya está entre las películas más vistas de la plataforma

Netflix lleva unas cuantas alegrías en lo poco que va de año con sus películas originales, especialmente con el exitazo de 'Las guerreras K-pop', pero una vez más se reafirma que el anime es un filón de oro para la plataforma. Especialmente porque ha ido apostando poco a poco por películas originales, y justo para cerrar el año nos dejó el estreno de '100 metros' ('Hyakuemu'), que ha sido uno de sus exitazos inesperados.

Corre que te pillo

'100 metros' se estrenó en Netflix justo el 31 de diciembre, y entre las fiestas y el atronador final de 'Stranger Things' fue fácil pasarla por alto. Y a pesar de que no venía respaldada por un manga extremadamente popular, como podía pasar con 'Dandadan', 'Sakamoto Days' y otros animes de la plataforma, '100 metros' se ha terminado convirtiendo en un éxito de la noche a la mañana.

Y es que se encuentra entre las películas más vistas de la plataforma y durante su primera semana en Netflix '100 metros' se ha colado en el sexto puesto del Top 10 mundial de películas de habla no inglesa. En la semana del 29 de diciembre al 4 de enero llegó a acumular 1,5 millones de visualizaciones con 2,6 millones de horas reproducidas. Además, se ha mantenido en el Top 10 en Hong Kong, Japón, Tailandia y Taiwan, y parece que el fenómeno puede tener piernas.

La película de '100 metros' se estrenó en el Festival de Cine de Animación de Annecy el pasado junio y se dejó ver en los cines japoneses en Japón en septiembre. Para los fans del anime era un estreno bastante esperado que llega de la mano de Kenji Iwaisawa, el director de la peculiar 'On-gaku', pero a nivel internacional se ha ido directamente a streaming.

Curiosamente, este es es otro fichaje de Netflix para una obra del mangaka Uoto, autor de la genial 'Tierra, sangre, conocimiento. Sobre el movimiento de la Tierra' que ya pudimos ver en la plataforma en 2024 y resultó ser un excelente drama histórico muy adictivo. Si nos pica la curiosidad, '100 metros' es una película de deportes centrada en Togashi, un atleta con muchísimo talento que empieza a entrenar a Komiya, su compañero de clase. Sin saberlo, termina creando a su mayor rival, quien le pondrá a prueba en la pista en todas las carreras que se les ponga por delante.

