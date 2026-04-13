Se acaba de estrenar y ya es el anime mejor valorado de la temporada, aunque 'Witch Hat Atelier' aún tiene un gran rival que superar

Ha tardado lo suyo desde que se anunció en 2022, pero el anime de 'Witch Hat Atelier' ya ha llegado y ha superado con creces las expectativas. Había mucha incertidumbre alrededor de la serie, especialmente porque la producción fue arrastrando retrasos y venía de parte de un BUG Films, un estudio bastante novato.

Un hueso duro de roer

Aún así, la espera ha merecido la pena y con su estreno la semana pasada, 'Witch Hat Atelier' se ha coronado como el mejor anime de esta temporada de primavera. En el momento de escribir este artículo cuenta con una puntuación de 8,71 en MyAnimeList y de 8,7 en IMDB, superando a la cuarta temporada de 'Re:Zero', y a los nuevos episodios de 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' y 'Dr. Stone'.

Con solo dos capítulos a sus espaldas, 'Witch Hat Atelier' ya cuenta con una puntuación casi perfecta en Crunchyroll de 4,9 estrellas sobre 5. Hay que decir que, para ser justos, ya venía precedido por el éxito internacional del manga de Kamome Shirahama, que acumula más de 7 millones de copias vendidas.

Pero aún así, 'Witch Hat Atelier' se ha encontrado con un hueso duro de roer que le ha impedido convertirse en el anime mejor valorado de lo que llevamos de año: 'Steel Ball Run'.

La parte 7 de 'JoJo's Bizarre Adventure' también era uno de los animes más esperados de 2026. Y a pesar de que tan solo ha emitido un capítulo y no tendremos más hasta otoño, el inicio de 'Steel Ball Run' ya es el mejor anime de 2026.

En MyAnimeList se encuentra en el segundo lugar del Top de animes de la plataforma con una puntuación de 9,16, superado solo por la primera temporada de 'Frieren: Tras finalizar el viaje''. También ha brillado en IMDb, con una puntuación impresionante de 9,6 sobre 10 estrellas. Respecto a visualizaciones, 'Steel Ball run' fue la segunda serie más vista en Netflix en todo el mundo en la semana de su estreno, acumulando más de 4,7 millones de visualizaciones, y se ha mantenido en el Top 10 en un total de 45 países en la última semana.

No hay que descartar que 'Witch Hat Atelier' vaya cogiendo fuerza según avance su temporada, como le pasó a 'Frieren' en su momento. Aunque por ahora Johnny Joestar se presenta como un rival inesperado para Coco y el mágico mundo de Shirahama.

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