Los cines de Estados Unidos se hunden con el peor fin de semana del año. El culpable de este batacazo en taquilla está claro

Las salas de cine de Estados Unidos acaban de sufrir el peor fin de semana del año en lo que se refiere a ingresos de taquilla. Hay diversos motivos que lo explican, desde que Halloween fue el viernes hasta la celebración del partido definitivo de las Series Mundiales de béisbol el sábado, pero hay un motivo que brilla por encima del resto: la falta de grandes estrenos.

Por ponerlo en perspectiva, la película más taquillera que llegó a los cines el viernes fue el reestreno de 'Regreso al futuro', que sumó 4,7 millones de dólares en 2290 salas. Luego hay que bajar hasta el noveno puesto para encontrar a 'Frankie y los monstruos', la cual además técnicamente se lanzó en cines el miércoles, con 2,1 millones en estos tres días.

Un octubre horrible

Todo eso ha llevado a que apenas se haya ingresado un total de 49 millones de dólares, una cifra muy escasa que ha terminado de sentencia a un mes de octubre horrible en taquilla. En total se han sumado 425 millones de dólares, la cantidad más baja desde 1997. La escasez de grandes títulos y el aplazamiento de algunos -'Mortal Kombat 2' debería haber llegado el 24 de octubre y se aplazó al 8 de mayo de 2026- han dictado sentencia.

Lo más emocionante de este fin de semana ha sido la igualdad entre 'A pesar de ti' y 'Black Phone 2', los dos grandes estrenos del día 24. La victoria entonces se la llevó la nueva película de terror de Scott Derrickson, pero parece que las cosas han cambiado esta semana. Ahora mismo las estimaciones apuntan a que 'A pesar de ti' ha conseguido 8,1 millones de dólares, mientras que la secuela con Ethan Hawke se ha quedado en 8. Está tan ajustado que todo podría cambiar cuando lleguen las cifras definitivas a lo largo del lunes.

Ahora solamente queda esperar que haya una remontada la semana que viene gracias al lanzamiento de 'Predator: Badlands'. Eso sí, el gran empujón llegará a final de mes con los estrenos de 'Wicked 2' el 21 de noviembre y de 'Zootrópolis 2' el día 26.

