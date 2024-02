Es una de las películas más demoledoras de los últimos años. Un antológico retrato de la represión en Irán de 2,5 horas que no puedes dejar de mirar

Para todo el gran cine que proviene de allí, Irán tiene una bastante maléfica tendencia a meter en prisión a sus directores. Concretamente a aquellos que intentan sortear menos las barreras de la censura para mostrarse críticos con el régimen de su país, exponiendo sin miramientos unos mimbres de crueldad que sostienen el poder.

Y es para preocuparse seriamente, porque Irán es uno de los países que más aplica la pena de muerte (sólo el año pasado fueron ejecutadas 500 personas según registros, un número además al alza con respecto el año anterior). Un fenómeno terrible que fue reflejado en una de las mejores películas de los últimos años, salida de dicho país: 'La vida de los demás' ('Sheytan vojud nadarad' o 'There is no evil').

Cuatro experiencias ante la muerte

Ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín del año 2020, la película de Mohammad Rasoulof nos muestra en formato de antología la horrible experiencia de la pena de muerte en Irán. Cuatro historias diferentes, con experiencias distintas en torno a este concepto, que se pueden ver en streaming a través de Filmin.

Los cuatro protagonistas de estas historias están conectados con el sistema de prisiones o el ejército, todos encargados de ejecutar las penas de muerte ordenadas por el régimen, a menudo sin saber por qué crimen. Un funcionario en su rutina, un soldado asustado por realizar su trabajo y otros dos verdugos que afrontan de maneras diferentes las órdenes que reciben.

La poliédrica faceta de la película permite abordar las complejas maneras de convivir con esta represión y con esta muerte realizada por encargo. De la desconexión al pánico absoluto, de intentar llevarlo como una rutina a tener que llevar cicatrices invisibles o huellas de por vida por no poder desprenderse de lo que se hace.

‘La vida de los demás’: compleja crítica

Rasoulof es muy interesante a la hora de explorar los matices complejos dentro de una película que claramente denuncia este fenómeno. Sus personajes se vuelven expresiones de unos grises dentro de unos grises morales que son expuestos. Lo cuál puede ser una barrera para algunos espectadores, al no sentir del todo unos personajes en estos relatos, algo que lastra a algunos de ellos.

Pero al mismo tiempo, es capaz de moverse entre tonos distintos. El análisis clínico de la primera historia es perfectamente cambiado por el intenso thriller de la segunda, y también aterriza bien el drama en las dos últimas. Rasoulof hace un trabajo ambicioso, además de absolutamente demoledor, ante el que resulta difícil apartar la mirada aunque estemos presenciado cosas horribles.

