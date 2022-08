'Ellas dan el golpe' es una de las grandes series del verano: una estupenda dramedia deportiva de Amazon que logra un "home run" con su reparto

Reconozco que en lo que he estado de vacaciones (de esas que más que descansar me he cansado) no tenía en mis planes el ver 'Ellas dan el golpe' (a League of Their Own), la reimaginación de la película de Penny Marshall, con Tom Hanks, Madonna y Geena Davis en el reparto, sobre la formación de una liga femenina de béisbol durante la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, una vez que me puse al día con todo, se convirtió en una gran asignatura pendiente. Una prioridad absoluta. Y sí, merece mucho la pena porque la serie de Amazon Prime Video es una de las grandes sorpresas que hemos tenido este verano.

Cocreada y protagonizada por Abbi Jacobson (la voz de Bean en '(Des)encanto') como Carson Shaw, volvemos a la Illinois de los años 40 para ver la formación de las Peaches de Rockford, quien contará en sus filas con un heterogéneo grupo de mujeres apasionadas por este deporte que se encontrarán siendo cuestionadas y juzgadas en todo momento.

Paralelamente a la formación de este equipo, tendremos la historia de Max (Chanté Adams), una chica afroamericana que se muere por tener su gran oportunidad como lanzadora en un equipo de béisbol. Lamentablemente, es de la raza equivocada y se enfrentará al rechazo continuo. Ambas tramas transcurren paralelamente, solo tocándose a veces, algo de lo que hablaré más adelante.

Un dream team

Como podéis imaginar, aquí tenemos toda una cosecha nueva de Peaches, sin poco o nada que ver con la de la película noventera. Tampoco en cuanto a temática, que se expande más allá del sexismo (se ve también la diferencia en tratar esto tres décadas después) y aborda cuestiones como la homofobia y el racismo.

Todo esto sin dejar de ser conscientes de que es una (divertidísima) comedia deportiva y, por tanto, incide en la importancia del equipo y cómo el formar parte de uno influye en las vidas, las dudas, sueños, tristezas y alegrías de sus miembros.

El guion de Jacobson y Will Graham entretejen las historias de cada una de estas mujeres sin apenas esfuerzo, formando un dramatis personae realmente apasionante. Ayuda también unos diálogos ingeniosos y una puesta en escena de Jamie Babbit que ha tomado muchas notas de su breve paso por 'La maravillosa Sra. Maisel'.

En lo estético y en el tono recuerda bastante a la serie de Amy Sherman-Palladino, queriendo dar una luz optimista y buenrollera a las aventuras de estas deportivas, sus romances y sus dilemas diarios.

Historias paralelas de dos apasionadas

Quizás de lo que más sufre esta ficción es del síndrome de ser dos series en una. La primera, la trama de las Peaches con Carson en el centro; la segunda, los intentos de Max por jugar al deporte que le apasiona. Aun justificada, por razones en la que nos adentraremos más adelante, los pocos puntos en común entre ambas tramas a nivel argumental (que no temático) causan esa sensación de separación.

Esto tiene su lógica, sobre todo para resaltar los mundos separados en los que viven ambas cabezas de cartel de la serie. Por muy buenas intenciones que haya, el racismo institucional del momento hace que los caminos de una y de otra no puedan converger. Afortunadamente, ambas caras son tan interesantes que uno no echa de menos a la otra cuando el guion decide centrarse más en una de ellas.

Donde creo que realmente radica el triunfo de 'Ellas dan el golpe' como gran serie del verano es en un reparto espectacular. Destacan D'Arcy Carden, que derrocha carisma como Greta; Melanie Field como Jo, su mejor amiga; o Gbemisola Ikumelo, que sirve de réplica estupenda a Max.

Aquí la clave es que a pesar de que está claro que Carson y Max son las protagonistas principales, Jacobson y Graham dedican tiempo a que conozcamos (y nos encandilemos) de cada una de las Peaches, de tal manera que las sintamos como un equipo de verdad y no como media docena de secundarias rándom.

En definitiva, 'Ellas dan el golpe' ha sido toda una sorpresa, siendo desde ya una de las mejores series de Amazon de este año. Una divertida dramedia que recoge la tradición y los tropos del género deportivo y construye con ello algo estupendo. Si echáis de menos 'GLOW', esta puede ser un excelente reemplazo.