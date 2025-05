Los únicos dos programas que han sido cancelados incluso antes de terminar su estreno en televisión tenían algo en común: el sexo

En octubre de 1948, cuando cada hora de televisión estaba patrocinada por anunciantes de todo tipo (que eran los que pagaban por su emisión), General Electric tomó una de las decisiones más extrañas de la historia de aquella prematura televisión: canceló un programa tras la emisión de un solo capítulo porque no le gustaba la ambientación. 'The Dennis James Carnival', que era un show de variedades y vodevil (al estilo de 'Noche de fiesta') estaba ambientado en un circo a la deriva y gustó tan poco que ni siquiera le dieron una segunda oportunidad. Si a Dennis James le sirve de consuelo, solo fue el primero de una larga lista de desastres.

No uséis nuestras paredes

Hay un buen puñado de series y programas que tan solo duraron una emisión. Desde la sitcom protagonizada por Hitler ('Heil, Honey, I'm home!') hasta el spin-off de 'Mil maneras de morir' ('Mil maneras de mentir'), el fracaso es algo a lo que uno tiene que acostumbrarse cuando trabaja en televisión. Pero tan solo hay dos programas que tienen el récord a las más breves de la historia: ni siquiera esperaron a que terminara la emisión para ponerle la guillotina. Curiosamente, los dos tienen algo en común: el sexo.

La primera se emitió el 5 de febrero de 1969 (esas risitas, que os veo): 'Turn-on' era un programa de sketches con el sexo como premisa que, según se contó al público, eran generados por inteligencia artificial. ChatGPT, pero hace 56 años. El programa era razonablemente extraño: quitó las risas enlatadas para introducir el sonido de un ordenador creado por sintetizador "riéndose" y reaccionando a los sketches, varios de estos se mostraban en la pantalla divididos en cuatro viñetas, como si fueran un cómic, e incluso los títulos de crédito aparecieron a mitad del capítulo, en lugar de al inicio o al final.

Unos meses después, los Monty Python se salieron con la suya revolucionando este tipo de programas con su 'Flying Circus', pero por aquel entonces ABC no estaba preparada para este tipo de novedades semi-artísticas y, en la cadena, decidieron que el primer programa sería el último. De hecho, en Cleveland cortaron por las buenas tras el primer corte para anuncios (mandaron un telegrama al director tras 10 minutos de emisión diciendo "Si tus niños pequeños y pervertidos tienen que escribir guarrerías en las paredes, por favor, no uséis nuestras paredes") y en su lugar emitieron una pantalla negra con música de órgano en directo. No fueron los únicos: en Memphis, Portland, Seattle y Denver decidieron, tras verlo, que se negaban a emitirlo. Si pensáis que a un programa de televisión no puede pasarle nada peor, esperad a ver lo que ocurrió 23 años después.

Soy un chico muy perverso

En 1986, un programa japonés ('Kato-chan Ken-Chan Gokigen TV'), que incluía multitud de sketches guarros basados en el clásico "caca-culo-pedo-pis", empezó a emitir vídeos caseros enviados por la gente, que los presentadores comentaban entre risas. ¿Os suena el formato? Pues claro, en España se llamó 'Vídeos de primera' y se emitió desde 1990 hasta 1998, pero no era original: estaba basado tanto en el segmento japonés como en 'America's Funniest Home Videos', un programa que lleva emitiéndose 36 temporadas en ABC desde 1989, y sin ninguna intención de que pare. Su funcionamiento es el mismo: poner vídeos de caídas y golpetazos del público y comentarlo o doblarlo por encima. No tiene más.

El formato era barato, funcionaba y, en aquel inicio de los 90, permitía salir en televisión, lo más parecido a la fama que una persona normal y corriente iba a vivir. Así, el programa se exportó a todo el mundo con éxito, y en 1990 llegó a Australia bajo el poco original nombre de 'Australia's Funniest Home Videos'. El show continuó hasta 2004, y, sobre todo al principio, gozaba del favor del público. Tanto, que el 3 de septiembre de 1992 decidieron emitir un spin-off con los vídeos más guarros que les habían llegado: 'Australia's Naughtiest Home Videos', que tenía contenido sexual explícito.

Imagina lo mismo que 'Vídeos de primera', pero con gente a la que se le rompe la cama mientras está en ello, o un niño cogiéndole los testículos a un canguro. Ese era el nivel. Con comentarios sarcásticos de su presentador, Doug Mulray, de fondo, los espectadores pudieron asistir asombrados a un hombre metiendo su cabeza entre los pechos enormes de una bailarina erótica, dos personas con papel de baño incendiado colgando de sus culos o incluso una pareja teniendo sexo en un parque. Lo que hoy es carne de XVideos, en su día se emitió por televisión a la hora de la cena. Y el director de la cadena, Nine Network, no tenía ni idea.

Justicia para las guarradas

Kerry Packer, el director en cuestión, se enteró de lo que estaba emitiendo su canal mientras cenaba e, inmediatamente, llamó a los operadores gritando "¡Quitad esa mierda!". Obviamente, le hicieron caso: pasaron a una pantalla de "problemas técnicos" y acabaron rellenando los 20 minutos que quedaban por emitir con un episodio de 'Cheers'. De hecho, ni siquiera llegó a emitirse en el Oeste de Australia, que estaba en otra franja horaria, donde se anunció que el especial se había cancelado antes de cambiar a un episodio de, efectivamente, 'Cheers'.

El programa, eso sí, fue un éxito, y miles de personas llamaron al canal para tratar de averiguar qué estaba pasando y por qué no se seguía emitiendo, frente a tan solo 60 llamadas de gente ofendida. No sirvió de nada: Packer echó inmediatamente a todos los que tuvieron algo que ver con el programa, incluido el presentador, que fue expulsado de por vida de Nine Network. Hay un final feliz: la cinta se encontró en 2008 en un estudio, donde el director de drama y entretenimiento la había guardado para generaciones futuras... y se pudo emitir completamente.

16 años después de su cancelación inmediata, 'Australia's Naughtiest Home Videos' se mostró del todo el 28 de agosto de 2008 a las ocho y media de la tarde. Eso sí, con cierta censura. No en lo que se veía, sino en ciertos chistes ahora ofensivos que se habían quedado anticuados. A los 36 minutos, de hecho, el especial se volvió a cortar para pasar a emitir 'Cheers' de nuevo, pero solo fue una broma para los espectadores. Y es que hay cosas que no deberían ocurrir dos veces.

