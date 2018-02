Amazon despide a Jeffrey Tambor de 'Transparent' por sus escándalos sexuales

Las consecuencias de la ola de escándalos sexuales que está viviendo Hollywood en estos últimos meses siguen su curso y en esta ocasión tenemos que hablar de Jeffrey Tambor. El pasado mes de noviembre el protagonista de 'Transparent' fue acusado por varias compañeras de rodaje de un comportamiento sexual inadecuado, algo que siempre negó e incluso llegó a anunciar su abandono de la serie a raíz de esto.

Poco después el actor recularía y donde dije digo digo Diego. Sin embargo, su permanencia en 'Transparent' ha sido resuelta. Amazon ha decidido despedir oficialmente a Jeffrey Tambor tras la investigación interna que la productora ha realizado en torno a estas acusaciones. Por tanto su personaje no participará en la quinta temporada de la serie.

Las acusaciones vinieron por partida doble: Van Barnes, antigua asistente de Tambor, le culpó de haber acosado sexualmente de ella; Trace Lysette se unió después denunciando un comportamiento similar, que llegó al asalto físico y sexual. En un comunicado Jill Solloway, creadora de 'Transparent', declaró:

Como podéis imaginar, este despido no ha sentado nada bien a Jeffrey Tambor, quien se reafirma en su discurso de que es inocente e incluso habla de partidismo e injusticia:

Estoy profundamente decepcionado en cómo Amazon ha manejado estas falsas acusaciones contra mí. Estoy incluso más decepcionado con la injusta caracterización que ha hecho Jill Solloway de mí como alguien que haría daño a sus compañeros de reparto. En los cuatro años que llevamos trabajando juntos en esta increíble serie, estas acusaciones nunca se me han revelado o discutido directamente conmigo o con nadie de Amazon. Por tanto solo puedo asumir que esta investigación contra mí ha sido sumamente defectuosa y partidista hacia la atmósfera tóxica y politizada que afectó nuestro set. Como ya he establecido insistentemente, me arrepiento profundamente si cualquier acción mía ha sido malinterpretada por cualquiera y continuaré defendiéndome vehementemente. También lamento que esta serie revolucionaria, que ha cambiado tantas vidas, esté ahora en riesgo. Esta es, para mí, la mayor angustia.