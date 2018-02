James Franco continuará en 'The Deuce' y deja en evidencia la doble vara de medir de HBO

Tras saberse el mes pasado, casualmente tras la vorágine de los Globos de Oro, que James Franco habría abusado sexualmente (o hecho acercamientos inapropiados) de al menos cinco mujeres, algunas menores en la época, las cosas no han estado del todo claras respecto a su futuro laboral. Toda esta hornada del #MeToo ha provocado medidas drásticas por parte de estudios y productoras que han incluido despidos y "limpiezas" de catálogo.

Así que había curiosidad respecto al futuro de James Franco en 'The Deuce. Crónicas de Times Square', serie que protagoniza por partida doble como los gemelos Martino. Curiosidad porque HBO es una de las compañías que ha sido tajante con algunos de los casos más sonados... pero no con Franco, que seguirá siendo protagonista y productor en la segunda temporada de la ficción de David Simon.

A algunos seguramente esta noticia les parece tan extraña como a mí, más que nada porque al saberse lo de Louis C.K. HBO eliminó todos sus especiales y contenido protagonizado por él de su plataforma de vídeo bajo demanda. Además canceló la miniserie sobre Donald Trump tras conocer que Mark Halperin había sido acusado de acoso por varias mujeres.

Entonces ¿por qué con James Franco no? Pues puede deberse a varios factores que lo "justifiquen": por un lado considero que están contando con la presunción de inocencia del artista, que siempre ha negado las acusaciones, pero tampoco las ha combatido. A este respecto David Simon declaró no hace mucho sobre la conducta de Franco en el rodaje de 'The Deuce':

Personalmente solo puedo hablar en referencia a 'The Deuce': he consultado a todos mis colegas productores y demás personal. No hemos tenido ni demandante ni reclamación ni ningún conocimiento de cualquier incidente que implique a Mr. Franco. Tampoco HBO ha sido contactada con ninguna queja. En nuestra experiencia, él ha sido absolutamente profesinal como actor, director y productor.

Además está el hecho de que sea muy difícil deshacerse de él en la serie, ya que gran parte del peso de la trama cae sobre sus hombros y según Variety no ven una alternativa fácil que permita prescindir de Franco. Pero también es verdad que torres más altas han caído y en la televisión hay decenas de ejemplos de series que han prescindido de su protagonista y han seguido como si nada, por lo que me suena a excusa. Si lo que cuenta es la profesionalidad en un rodaje concreto ¿por qué otros casos son diferentes?