Mickey Rourke suplica ayuda económica para evitar ser desahuciado: "La fama no protege contra las dificultades"

El actor Mickey Rourke se encuentra en una situación de lo más delicada que le ha llevado a iniciar una campaña de recogida de fondos a través de GoFundMe para evitar ser desahuciado de la casa de Los Ángeles en la que vive actualmente.

El momento más delicado de Mickey Rourke

Por lo visto, Rourke tiene una deuda por valor de 60.000 dólares en concepto de alquileres impagados y recibió una notificación para hacer frente a los pagos o desalojar su casa. Por ello, el protagonista de 'El luchador' ha lanzado una campaña pidiendo 100.000 dólares bajo el lema "Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en casa".

La campaña acumula ya donativos por valor de 69.624 dólares, fruto en parte del mensaje que acompañada a la petición, en el cual puede leerse que "la fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad. Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio. El objetivo es simple: brindarle a Mickey estabilidad y tranquilidad durante un momento extremadamente estresante, para que pueda quedarse en su casa y tener el espacio para recuperarse".

Rourke llegó a ser una de las mayores estrellas de Hollywood durante los años 80, pero él mismo decidió seguir entonces otro camino: "En la cima de su éxito, se alejó de Hollywood en busca de verdad y autenticidad, eligiendo el riesgo sobre la comodidad. El boxeo, real y agotador, dejó cicatrices físicas y emocionales duraderas, y la industria que una vez lo celebró pasó rápidamente a otra cosa. Lo que siguió fueron años de lucha no definidos por el espectáculo, sino por la supervivencia: problemas de salud, dificultades económicas y el silencioso costo de ser abandonado".

Siendo justos, su carrera resurgió temporalmente tras ser nominado al Óscar por su trabajo en la aclamada película de Darren Aronofsky. Poco después fichó por Marvel para dar vida al villano de 'Iron Man 2' y también formó parte del reparto de 'Los Mercenarios', pero esa recuperación no terminó de cuajar y ahora Rourke está en una situación de lo más precaria.

Eso sí, Rourke ha seguido trabajando de forma continuada, pues ya solamente el año pasado hizo tres películas, por lo que quizá su ritmo de vida también haya tenido algo que ver en esto. Con todo, esperemos que salga adelante, que nadie merece quedarse en la calle, y menos aún una persona que cuenta ya con 73 años de edad y con ese preocupante estado que luce actualmente...

