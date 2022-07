"Es irrelevante": Mickey Rourke carga contra Tom Cruise, al que acusa de hacer el mismo papel desde hace 35 años

'El color del dinero', 'Eyes wide shut', 'Misión Imposible', 'Top Gun: Maverick' y 'Magnolia' solo tienen una cosa en común: Tom Cruise. El actor ha demostrado que, aunque lleve años centrado en su carrera como héroe de acción, es capaz de hacer el papel que quiera. Bueno, lo ha demostrado para todos menos para una persona: Mickey Rourke.

La importancia de llamarse Tom Cruise

Mickey Rourke, cuyo listado de películas incluye obras maestras como 'El luchador' pero también mediocridades absurdas como '9 semanas y 1/2 en París', ha hablado en el ultraconservador programa 'Piers Morgan Uncensored' sobre Tom Cruise, señalando que es "irrelevante en su mundo" y listando a todos los actores a los que él admira.

Me importa cuando veo el trabajo de Al Pacino y Chris Walken y la primera etapa de De Niro, o lo que han hecho Richard Harris y Ray Winstone. Ese es el tipo de actor que quiero ser. Monty Clift y Brando antaño.

Duras declaraciones del actor de 'The Commando' o 'The legion', que comenta que los más de mil millones de dólares de 'Top Gun: Maverick' no le importan en absoluto. "El tío lleva haciendo el mismo puto papel desde hace 35 años. No tengo ningún respeto por eso. No me importa el dinero ni el poder", termina comentando. Duro golpe contra Tom Cruise, que es probable que no se vaya a enterar jamás mientras cuenta sus millones y prepara 'Misión Imposible: Sentencia mortal - Parte 2'.