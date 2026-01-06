Mickey Rourke niega que haya pedido ayuda económica a sus fans: "Prefiero meterme una pistola en el culo y apretar el gatillo"

Menudo giro de los acontecimientos: Mickey Rourke ha negado que él esté detrás de la campaña de recogida de fondos para que el actor no sea desahuciado de su hogar en la ciudad de Los Ángeles.

Mickey Rourke asegura que actuar así "no es mi estilo"

Rourke ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram para anunciar que no sabe lo que está sucediendo y que él no está de ninguna forma detrás de la campaña organizada a través de GoFundMe en la que se piden 100.000 dólares para evitar que el protagonista de 'The Wrestler' fuese desahuciado:

Alguien creó una una campaña a mi favor para que se done dinero, como en una organización benéfica, y ese no soy yo, ¿de acuerdo? Si necesitara dinero, no pediría ninguna maldita limosna. Prefiero meterme una pistola en el culo y apretar el gatillo.

El actor se muestra "frustrado y confundido" por la situación, lo que ha encendido las alarmas de todos los que ya habían hecho una donación. Y es que la campaña acumula ya más de 102.000 dólares, pero es cierto que la posibilidad de hacer nuevos donativos ha sido bloqueada. Es de esperar que en GoFundMe estén haciendo todo lo posible por aclarar la situación.

La estrella de '9 semanas y media' continúa señalando que "quienquiera que haya hecho esto, no sé por qué lo hizo, no lo entiendo. Ni en un millón de años sabría qué es una fundación de GoFund” y apuntando que "mi vida es muy sencilla, no recurro a fuentes externas de ese tipo. Y sí, es vergonzoso, pero estoy seguro de que lo superaré como cualquier otra cosa".

De hecho, Rourke ha hablado un poco sobre su estado económico al señalar que "el COVID y la huelga de guionistas me dejaron sin dinero, pero estaba en una situación muy mala con el lugar que alquilaba. Todo iba bien durante cinco o seis años, y luego dos canallas de Nueva York compraron la casa y no quisieron arreglar nada... Pero yo nunca le pediría ni un céntimo a desconocidos, ni a fans, ni a nadie. O sea, ese no es mi estilo. Si le preguntas a cualquiera que me conozca, es humillante y realmente vergonzoso".

"No necesito el dinero de nadie y no lo haría así. Tengo demasiado orgullo, hombre", concluye Rourke, quien se muestra "muy agradecido por lo que tengo" y prometió que tiene tanto "un techo sobre mi cabeza" como "comida para comer".

