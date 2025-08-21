La directora de 'Materialistas' explica el final y la decisión de Lucy (aunque creo que peca de optimista): "Es lo más valiente que se puede hacer"

Pasan los días —y pasarán las semanas— y sigo sin quitarme 'Materialistas' de la cabeza. Lo nuevo de Celine Song, tal y como ocurrió con 'Vidas pasadas', se ha convertido en una de esas películas de "comer techo" después de su visionado gracias a —o más bien por culpa de— su incisiva visión sobre las citas en la sociedad contemporánea, las relaciones de pareja y, en términos generales, el amor moderno.

Ojo, que a partir de aquí hay spoilers.

Empezar por el final

De igual modo que el largometraje en sí no está logrando poner de acuerdo a crítica y público en lo que respecta a lo estrictamente cinematográfico, tampoco hay consenso en si el cierre del filme puede ser considerado un happy ending o no. Recordemos que, en él, Lucy, el personaje de Dakota Johnson, termina quedándose con John, el camarero interpretado por Chris Evans y no con Luke, el ricachón de Pedro Pascal, y esto no ha agradado demasiado a los fans del actor chileno.

Durante una entrevista con Entertainment Weekly, Song ha contestado entre risas a los decepcionados por la decisión de la matchmaker protagonista, trazando paralelismos y, al mismo tiempo, claras diferencias con clásicos románticos como 'Orgullo y prejuicio' y la visión del amor de estos:

“Dios mío. Creo que es increíble que la gente sienta tanta pasión por los actores detrás de los personajes. Pero es una película. Yo diría que es una película. Me siento muy afortunada y feliz de que estos actores hayan participado en ella. Nos encanta y creemos en ella.

Lo asombroso de Orgullo y prejuicio es que la persona que va a pagar tu deuda y la de tu familia es también el amor de tu vida. Qué fantasía tan increíble, pero sabemos que en la vida real eso no es necesariamente cierto. Creo que es mucho más fácil ser alguien cínico y materialista respecto a lo que buscamos. Lo entiendo totalmente. Es divertido decir: ‘Bueno, ¿y a quién le importa el amor?’. Pero lo que yo creo, por encima de todo, es que la fantasía del amor verdadero, la esperanza en él, eso que es tan difícil, humillante y embarazoso… es lo más valiente que se puede hacer”.

Además, la directora y guionista ha dado pistas sobre su proceso creativo, en el que es determinante saber claramente el final de la historia antes de poder "escribir nada". En el caso de 'Materialistas', la coreano-canadiense supo exactamente cómo cerraría el arco de Lucy tras imaginar la escena de la boda en la que ella y sus dos pretendientes coinciden por primera vez en pantalla.

“Me ayudó mucho a descifrarlo. Es una situación en la que a veces me encuentro: estás en una habitación hablando con una persona que es multimillonaria, y también conoces al chico que está sirviendo el catering. Tienes diferentes partes de Nueva York reunidas en esa sala. Escribí esa escena, y entonces supe cómo escribir toda la película”.

Lucy y John

Por si aún quedan dudas sobre la elección de Lucy, Song ha explicado su arco dramático del siguiente modo y asegurando que la de John es una oferta que no podía rechazar bajo ningún concepto.

“Lucy, al inicio del filme, es alguien que, entre comillas, es muy lista en lo que respecta al mercado de las citas; alguien muy cínica. Pero debido a lo que atraviesa, se convierte en alguien que toma una decisión que la Lucy del inicio habría considerado realmente estúpida. Pero la verdad es que está tomando la única decisión inteligente que puede: cuando se presenta una oferta de amor verdadero, lo único que puedes hacer es aceptarla”.

Por dar un mayor contexto y reforzar sus tesis, la realizadora también ha traducido en palabras la psique de John, quien "se rinde por completo al amor" y decide entregarse en cuerpo y alma a su ex pareja una vez más.

“Cuando estaban juntos estaba más preocupado porque no podía proveerle materialmente. Realmente saboteó la relación. Como ella se marchó, básicamente pudo decir: bueno, esto es lo que hay. Probablemente rechaces esta oferta, pero voy a darte todo lo que tengo, y lo único que tengo. Serías muy estúpida si lo aceptaras, pero aquí está. Te lo ofrezco porque amar es rendirse”.

De verdad que me gustaría ver la parte positiva del tercer acto de 'Materialistas' y creer que es un "fueron felices y comieron perdices" claro cristalino, pero algo me dice que lo de John y Lucy acabó en un divorcio temprano. Mi perspectiva sobre el cierre es mucho más cínica y me cuesta aceptar el optimismo de Celine Song al respecto, pero

