La temporada 3 de 'One-Punch Man' ha resultado ser un pufo. Contra todo pronóstico, el anime está arrasando en Netflix

La tercera temporada de 'One-Punch Man' está siendo un chasco tremendo para la gran mayoría de fans de Saitama. Especialmente porque ya veníamos de una segunda temporada que no encantó a los seguidores del anime y una espera de seis años.

Aunque tuvo un inicio relativamente prometedor, la tercera temporada de 'One-Punch Man' se ha ido hundiendo semana a semana y está considerada como uno de los peores animes reciente. Sin embargo, las métricas no mienten y resulta que está arrasando en streaming.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

¿Triunfador a largo plazo?

Resulta que a pesar de que 'One-Punch Man' no hace más que generar críticas negativas, en realidad está siendo una de las series más seguidas de la temporada en Japón.

Y es que en la semana del 3 al 9 de noviembre, 'One-Punch Man' se coló en el tercer puesto del Top 10 de Netflix en Japón. Las semana anteriores también estuvo en el segundo y tercer puestos de la lista, así que en realidad se ha mantenido entre lo más visto de la plataforma en Japón.

Aunque en la mayoría de los territorios estamos siguiendo el anime a través de Crunchyroll, en muchos países de Asia y América se puede seguir a través de Netflix. Y entre toda la oferta de series de la plataforma, 'One-Punch Man' lleva cuatro semanas consistentemente en el Top 10 de Netflix en quince países diferentes, incluyendo Indonesia, Malasia, Filipinas, Bolivia o República Dominicana.

En Japón, 'One-Punch Man' incluso ha logrado superar a la segunda temporada de 'Campfire Cooking in Another World', la tercera temporada de 'Spy x Family', y la sexta de 'Kingdom', que es un fenómeno en el país. Así que a pesar de las malas críticas, el regreso de Saitama sí que está consiguiendo atraer a los espectadores japoneses en streaming.

Si hablamos de Crunchyroll, los números son algo más bajos, ya que 'One-Punch Man' cae hasta el puesto 15 de la lista de animes más populares de toda la plataforma. Y queda muy detrás de 'Gachiakuta', 'Kaiju No.8' y 'One Piece', aunque teniendo en cuenta la gigantesca oferta de series no queda del todo en una mala posición.

Quizás, a la larga, no esté todo perdido para 'One-Punch Man' y el anime todavía tenga futuro para más temporadas. Al final, a muchos estudios japoneses les interesa objetivamente el público japonés, con lo que si Saitama consigue mantenerles enganchados todavía podríamos tener buenas noticias en el futuro.

En Espinof | Estos 4 animes cumplen 30 años en 2025 y siguen siendo una maravilla. Dónde ver en streaming algunos de los mejores clásicos de los años 90

En Espinof | Estos 5 animes lo están petando. Las series mejor valoradas de otoño 2025 que no nos podemos perder (y dónde se pueden ver en streaming)