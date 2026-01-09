"Me sentí tan escandalosa". La protagonista de 'Fallout' asegura que acabamos de ver su parte favorita de la temporada 2

Parece que está haciendo algo menos de ruido que la temporada anterior, pero 'Fallout' sigue viento en popa ofreciendo una divertida saga postapocalíptica semana tras semana. Divertida también en el sentido que hemos tenido un momento, digamos, desmelene letal por parte de uno de los personajes de los que menos nos lo esperaríamos.

De hecho, acabamos de ver la parte favorita de Ella Purnell en toda la temporada. Así lo asegura la propia actriz hablando para Deadline a propósito del episodio emitido este pasado miércoles. Por cierto, spoilers del 2x04 de la serie a partir de aquí.

Desmelene letal

Titulado 'El demonio de la nieve', en el episodio vemos a una Lucy totalmente colocada por las drogas que le han suministrado para salvarle la vida después de su crucifixión en el episodio anterior. Una dosis de buffout que ha alterado el sentido de moralidad de la moradora.

¿El resultado? todo un frenesí de violencia con una Lucy desinhibida repartiendo a diestro y siniestro a los necrófagos Elvis que la rodeaban. Algo que choca por completo su naturaleza buena, amable y de resistencia a la violencia que proclama la joven a la mínima. De hecho, el choque es tan grande que esta parte de la temporada 2 resulta todo un escándalo.

Al menos así lo considera Purnell, que se muestra entusiasmada por haber podido interpretar un lado más loco de su personaje:

«No podía creerlo. Me sentí tan escandalosa. De otro personaje estarías "Sí, es Fallout" pero siendo Lucy, parece un escándalo. No podía creerlo. Es como cuando eres la hermana pequeña que sale y se desmelena, es una locura. Fue muy divertido ver ese lado de ella, hacer ese lado de ella y también fue una experiencia nueva para mí. No he hecho mucho de eso en mi carrera. No sabía cómo iba a salir. Salió bien, gracias a Dios, creo.»

