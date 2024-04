La poco conocida película de ciencia ficción que inspiró 'Fallout' y 'Mad Max'. Transcurre en un 2024 postapocalíptico y tiene uno de los finales más alucinantes de la historia del cine

Estos días se habla mucho de 'Fallout', la notable adaptación de la saga de videojuegos que puede verse en Amazon Prime Video, y dentro de poco será el turno de 'Furiosa: de la saga Mad Max', nueva entrega del universo creado por George Miller. A menudo se dice que 'Fallout' y 'Mad Max' tienen una conexión clara, pero lo cierto que ambos títulos beben de una película de ciencia ficción poco conocida.

La película a la que me refiero a '2024: Apocalipsis nuclear' ('A Boy and his Dog'), largometraje estrenado en 1975 -cuatro años antes que la primera 'Mad Max'- que partía de una novela de Harlan Ellison. Como su título español delata, la película transcurre en el año 2024, donde seguimos la historia de un adolescente y su perro telépata en un mundo postapocalíptico.

Única en su especie

Ya el propio concepto del perro telépata permite que '2024: Apocalipsis nuclear' sea una película extraordinariamente singular, ya que el vínculo entre ambos personajes es el gran hilo conductor de una película que ha recibido más una acusación de misoginia. Especialmente ese alucinante final que sería impensable en ninguna producción actual.

De hecho, Ellison se mostró a menudo disconforme con ciertos cambios realizados por L.Q. Jones, guionista y director de la película, en especial con ese final. Sin embargo, el escritor acabó aceptándolo, señalando que "yo habría conservado la última frase original de la historia original, que me parece mucho más humana y seductora que el tipo de remate que utilizó L.Q. Jones. Pero L.Q. sabía lo que hacía en términos de mercado, supongo".

Desde luego que se trata de un final inolvidable -podéis verlo aquí-, pro reducir todo el interés de la película a ello sería un error, ya que con anterioridad presenta una sociedad que recuerda en más un aspecto a lo que muchos años después vimos en 'Fallout'. Por ejemplo, no es casualidad que el personaje de Walton Goggins protagonizase la película 'A Man and his Dog', ya que es una referencia directa a la película.

Además, Jesse Heinig, que trabajo en el desarrollo del primer videojuego de 'Fallout', que la saga de videojuegos bebe de de la película "en muchos niveles, desde comunidades subterráneas de supervivientes a mutantes resplandecientes". Un precedente innegable y admitido.

Por su parte, en el caso de George Miller y 'Mad Max' no hay declaraciones públicas del cineasta admitiendo este punto, pero Ellison afirmaba que el director australiano habló con él por teléfono y admitió que su saga era una copia de '2024: Apocalipsis nuclear'. No me olvido tampoco de unas declaraciones de Jones en las que señalaba que Miller había citado su película como inspiración, especialmente para la realización de 'Mad Max 2: El guerrero de la autopista'.

Por desgracia, '2024: Apocalipsis nuclear' no tuvo el éxito esperado -y eso que costó apenas 400.000 dólares-, por lo que acabó cayendo en un olvido relativo. Eso también impidió que Jones sacase adelante su plan de hacer una segunda entrega. La muerte del perro que daba vida a Blood llevó a que Jones dejase sus planes de lado, aunque cada cierto tiempo volvía a hablarse de ello. Su muerte en 2022 a los 94 años fue la puntilla definitiva para el proyecto.

Si os habéis quedado con ganas de ver la película, la tenéis disponible en streaming a través de Filmin y en Plex. Además, también está editada en blu-ray en España, aunque se trata de una edición de dudosa procedencia.

En Espinof: