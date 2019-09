'Crisis en Tierras Infinitas': Tom Welling volverá a ser el Superman de 'Smallville' en el crossover del Arrowverso

Es oficial: tras pasar toda la vida en 'Smallville', Tom Welling será el hombre de acero en el esperado crossover del universo Arrow que será 'Crisis en Tierras Infinitas'.

Todos los supermanes del mundo

Se ha confirmado que Welling volverá a interpretar su papel de Clark Kent en la próxima locura cruzada de CW / DC 'Crisis en Tierras Infinitas', sumándose así a los otros dos Superhombres que ya estaban confirmados. El de Brandon Routh (que ya es Atom en 'Legends of Tomorrow', lo que no dejará de tener gracia) y el de Tyler Hoechlin.

El Superman de Welling será específicamente la continuación del personaje que interpretó anteriormente en 'Smallville'. En declaraciones recientes, el cocreador / productor ejecutivo de 'Arrow', Marc Guggenheim, habló sobre el legado de 'Smallville' y la importancia del regreso de Welling en este evento:

"Durante ocho años, Arrow se cimentó sobre los hombros de Smallville. En pocas palabras, no habríamos tenido serie sin ella. Entonces, cuando comenzamos a hablar sobre 'Crisis en Tierras Infinitas', nuestras prioridades primera, segunda y tercera fueron hacer que Tom repitiera su papel icónico como Clark Kent. Decir que estamos encantados sería una subestimación del tamaño de Superman".

Además de los múltiples hombres de acero, el crossover está listo para traer de vuelta unas cuantas caras (y voces) conocidas de DC, así como todos los habituales que se pueda esperar de un cruce entre 'Arrow', 'The Flash', 'Supergirl' y 'Legends of Tomorrow'. Kevin Conroy, conocido como la voz definitiva del Caballero Oscuro, finalmente será a Bruce Wayne en imagen real, mientras que los personajes de 'Black Lightning' también ingresarán oficialmente en esta locura del Arrowverso. No se lo pierde ni Jonah Hex.