La miniserie de terror de Netflix sobre uno de los monstruos más míticos de todos los tiempos que arrasa pero está pasando desapercibida en España

Últimamente han llegado varias miniseries a Netflix que están dando mucho de lo que hablar como 'La caída de la casa Usher' o 'Cadáveres', pero no son las únicas ficciones en formato breve que han llegado a la plataforma. Una que está funcionando muy bien fuera de España pero que está pasando algo desapercibida en nuestro país es 'Criatura'.

Una reimaginación de Frankenstein

Basada libremente en el 'Frankenstein' de Mary Shelley, 'Criatura' es una serie turca de 8 episodios que se sitúa en la época del imperio otomano. La osadía de un científico y su pupilo les llevará a aplicar métodos no permitidos con el fin de completar su obra, sin ser conscientes de las terribles consecuencias que eso va a tener.

Creada y dirigida por Çagan Irmak, 'Criatura' se ha colado en el Top 10 en multitud de países y ha llegado a alcanzar el número 1 tanto en su Turquía natal como en Chipre. No obstante, en España no ha habido ni rastro de ella entre las más vistas de la plataforma, algo que quizá cambie con la cercanía de Halloween si el boca a boca resulta positivo en nuestro país.

Por mi parte, reconozco que todavía no he podido ponerme con ella, ya que aún tengo que acabar la última miniserie de Mike Flanagan, pero he escuchado cosas bastante positivas sobre ella. Y si además tenemos en cuenta que en total dura poco más de seis hora, seguro que me animo para así comprobar si merece entrar en mis listas de las mejores series de Netflix de este 2023 o la de las mejores miniseries de la plataforma.

