Jacob Elordi sustituye a Andrew Garfield en la nueva 'Frankenstein' de Netflix y continúa su ascenso imparable en Hollywood

Últimamente Jacob Elordi está en boca de todo el mundo. Puede que causara una pequeña polémica al rechazar de lleno sus años haciendo 'Mi primer beso' en Netflix, pero lo hizo como manera de quemar el pasado y prepararse para el futuro. No solo es una rutilante estrella del cine indie gracias a 'Saltburn', sino que, además, ya ha confirmado que tendrá el papel más importante en la nueva adaptación de 'Frankenstein' dirigida por Guillermo del Toro.

Monstruo, crack, figura

Elordi interpretará al monstruo y viene a sustituir a Andrew Garfield, que dejó el proyecto debido a problemas relacionados con la huelga. Y obviamente un actor en ciernes no va a rechazar la oportunidad de trabajar con Del Toro. Su 'Frankenstein' está dirigido, producido y guionizado por él mismo y se estrenará en Netflix probablemente ya en 2025.

Junto a Elordi estarán Oscar Isaac (el profesor Frankenstein), Mia Goth y Christoph Waltz, que completan un reparto de élite para la nueva colaboración de Guillermo del Toro con Netflix, continuando 'Pinocho', 'El gabinete de curiosidades' y 'Trollhunters'.

Aún tenemos que ver en España al actor como Elvis Presley en 'Priscilla', y todo indica que nos vamos a hartar de él en los próximos años: estará en lo nuevo de Paul Schrader ('Oh Canada'), junto a Daisy Edgar-Jones en 'On Swift Horses' y en la serie ambientada en la II Guerra Mundial 'The Narrow Road to the Deep North'. Vamos, que tiene tiempo de sobra para definir que ya no es el chiquillo que daba su "primer beso" en la famosa trilogía adolescente.

En Espinof: