Jacob Elordi dilapida la trilogía 'Mi primer beso' afirmando que al rodar las películas se sentía "muerto por dentro" y sus compañeros le han respondido sin piedad

Puede que si tienes cierta edad 'Mi primer beso' ('The kissing booth') te suene a película que evitar en el vasto catálogo de Netflix, pero lo cierto es que esta comedia romántica basada en la novela original de Beth Reekles se convirtió en una trilogía (estrenada en época pandémica) protagonizada por Joey King, Joel Courtney y Jacob Elordi. Ahora es este último el que se ha mostrado tremendamente avergonzado por hacer cine adolescente cliché. Y no tendría por qué.

Mi primera vergüenza Chispas

El mundo necesita películas adolescentes cliché, por más que nos empeñemos en ser los más provocativos del mundo. Es el caso de Elordi, que ahora que se ha convertido en Elvis Presley en la 'Priscilla' de Sofía Coppola, aparece en 'Saltburn' y GQ le ha elegido como Hombre del Año ha decidido hablar en contra de las películas que, junto a 'Euphoria', le dieron a conocer.

"No quería hacer estas películas antes de hacerlas. Son ridículas. No son universales. Son un escape", dijo en GQ, como si el cine escapista no fuera necesario, y continuó con un "No tienes ideas originales y estás muerto por dentro". Claro está, sus compañeros de reparto no han tardado en responderle. "Creo que es una pena que alguien se sintiera así. Yo me lo pasé muy bien haciendo esas películas y no me importa lo que nadie diga", afirma Joey King en Variety, que además aprovechó para dar su idea de una cuarta parte dentro de unas décadas para ver dónde se encuentra ese grupo a los cincuenta años. Interesante sería, desde luego.

La otra persona que ha salido en defensa de 'Mi primer beso' es Taylor Zakhar Pérez, que apareció por primera vez en la secuela: "Creo que es una pena porque, hasta donde yo sé, todos los demás tuvimos una experiencia fabulosa".

Es una pena que esa fuera su experiencia en el rodaje. Especialmente cuando esas películas salieron, era una época donde realmente necesitábamos algo así. Sé de nuestras interacciones con los fans, que me paran a cualquier sitio que vaya lo que 'Mi primer beso' significa para la gente y lo que les trajo durante un tiempo tan oscuro. Creo que el rayo de luz es que él aún hace reír y sentirse bien a la gente.

Al final, Elordi se disculpó a su manera en la Gala del Hombre del Año de GQ afirmando "Estoy increíblemente agradecido a todos los que participaron". Nunca habría imaginado este drama por la trilogía 'Mi primer beso', pero en estas estamos en pleno 2023.

En Espinof: