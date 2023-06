Sofia Coppola y A24 destapan el otro lado de 'Elvis' en el tráiler de 'Priscilla', el escandaloso biopic de la esposa del Rey del Rock

A24 ha lanzado el primer tráiler de 'Priscilla' de Sofia Coppola, nueva película basada en las memorias de Priscilla Presley de 1985 'Elvis and Me', que siguen su vida y su relación con el Rey del Rock 'n Roll. Cailee Spaeny interpreta a la protagonista junto a Jacob Elordi como el mítico cantante de Memphis, en la que promete ser una polémica visión del ídolo de masas a través de una mirada femenina.

Matrimonio controvertido

Spaeny y Elordi son las últimas estrellas en interpretar a Priscilla y Elvis Presley en la pantalla. Olivia DeJonge y Austin Butler interpretaron los papeles principales en la épica musical biográfica de Baz Luhrmann de 2022 'Elvis', que obtuvo dos nominaciones al Globo de Oro y una victoria por la actuación de Butler como el icónico cantante. La película obtuvo nominaciones al Oscar a la mejor película, al mejor actor y más, y está considerada una de las grandes películas del año pasado.

'Priscilla' es la tercera colaboración de Coppola con A24, después de 'On the Rocks' de 2020 y 'The Bling Ring' de 2013. Una adaptación en serie de 'The Custom of the Country' de Edith Wharton, que también está en desarrollo entre A24 y Coppola. Regresan varios de los colaboradores de la directora desde hace mucho tiempo, incluidos el director de fotografía Philippe Le Sourd, la diseñadora de vestuario Stacey Battat, la editora Sarah Flack y la diseñadora de producción Tamara Deverell.

'Priscilla' está dirigida y escrita por Coppola, quien también productora junto a Youree Henry, Lorenzo Mieli de The Apartment, Fremantle Company y American Zoetrope. La producción está financiada por The Apartment y Stage 6 Films de Sony. A24 distribuirá la película en América del Norte, con Vision Distribution a cargo de la distribución en Italia, donde se convertirá en una exclusiva de Sky. Stage 6 Films/Sony Pictures International Releasing distribuirá en el resto del mundo.

Espinof | Las 21 mejores películas musicales de todos los tiempos