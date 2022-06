Sofia Coppola se reencuentra con Bill Murray en su película más accesible y desenfadada y la puedes ver en Apple TV+

Sofia Coppola es una de esas directoras que podría haber vivido toda su vida a la sombra del nombre de su padre, Francis Ford Coppola. Sin embargo, ha conseguido alzarse como una directora con voz propia y siete películas que son muestra de ello. 'On the Rocks' es la más reciente y probablemente la menos conocida, ya que no tuvo distribución en cines sino que se estrenó en 2020 directamente en Apple TV+.

Historias de Nueva York

Laura (Rashida Jones) es una escritora neoyorquina casada con un marido emprendedor (Marlon Wayans), que cada vez parece tener menos tiempo para su mujer y sus hijas. Cuando el padre de Laura, un donjuán incurable desde siempre, le manifiesta sus sospechas sobre la posible infidelidad de su marido, padre e hija se embarcan en una disparatada aventura de investigación y espionaje para salir de dudas.

Ante todo, hay que comentar el hecho de que ser una directora de renombre es un peso que muchas veces acaba jugando en tu contra, ya que todo lo que hagas va a ir siempre ligado a unas expectativas de cara a los espectadores. Aunque podamos identificar rasgos comunes en la filmografía de cada cineasta, no dejan de ser artistas expresando su punto de vista, que no tiene por qué ceñirse en todo momento a lo que hayamos visto antes en obras anteriores.

Así pues, es más que respetable que Coppola haya decidido salirse un poco de la línea marcada por ella misma y jugar en un terreno más amable y desenfadado. La ligereza de su historia recuerda a algunas cintas de Woody Allen, en la que los enredos y malentendidos están servidos.

Padres e hijas

Desde luego, la gente que califica el cine de Coppola como lento y aburrido no tendrá queja alguna con este último filme, cuyo ritmo es muy dinámico y se mantiene hasta el final. Aunque predomina el tono relajado y de comedia, lo que importa ant todo es pofundizar sobre la falta de comunicación y las diferencias generacionales entre padres e hijas.

Eso nos lleva a los dos pilares que aportan solidez a la historia: Bill Murray y Rashida Jones. Sin Murray es muy probable que odiáramos su personaje en todo momento pero él consigue darle ese toque personal suyo, con el que hasta el individuo más detestable puede despertarnos cierta ternura. Su química con Rashida Jones es notable y hace aún más creíble esa complicada relación paternofilial.

Si tuviéramos que destacar algo negativo sería que es una película agradable pero no memorable, ya que transita en casi todo momento por terreno conocido y las sorpresas son más bien excasas. Sabiendo lo que Coppola es capaz de expresar solo con la cámara, se echa un poco en falta en esta ocasión, ya que toda reflexión que se pueda sacar de esta historia es mediante el diálogo entre los personajes.

La crítica no va por el tipo de historia sino por cómo se cuenta. A nivel dirección, se la ve bastante más comedida y, quizá, esa sutilidad y talento para plasmar los problemas internos sin verbalizarlos, es la pincelada que faltaba para hacer que esta película brillase por sí sola.

En resumidas cuentas, Sofia Coppola firma con 'On the Rocks' su película más agradable y accesible. Aunque no sea una de las más sobresalientes a nivel de dirección de su filmografía, merece la pena verla por la maravillosa química entre Rashida Jones y Bill Murray, que nos venden esta comedia de enredos sobre diferencias generacionales en apenas hora y media. La película está editada en formato doméstico y también la tenéis en Apple TV+.