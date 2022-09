Sofia Coppola y A24 responderán a 'Elvis' con 'Priscilla': Jacob Elordi será el nuevo rey del rock y Cailee Spaeny su esposa

El éxito de 'Elvis' puede haber animado a Sofia Coppola a lanzarse a su próxima película, ya que la ganadora del Oscar dirigirá el largometraje 'Priscilla', que está basado en las memorias 'Elvis and Me' de Priscilla Beaulieu Presley con Cailee Spaeny y Jacob Elordi listos para interpretar de nuevo a Priscilla y Elvis Presley. Publicado en 1985, el relato íntimo de Presley sobre su vida con Elvis se convirtió en un éxito de ventas del New York Times y en una sensación internacional. Coppola también ha adaptado el guion.

Deadline afirma que Coppola había estado dándole vueltas a esta película durante algún tiempo para seguir tras 'On The Rocks' y comenzó a juntar las piezas para que el proyecto despegara este otoño. Si bien se reunió con varios actores para el papel de Elvis (con Elordi finalmente obteniendo el codiciado papel), Spaeny ha sido su primera opción desde el día 1 para el papel de Priscilla.

Coppola, Henley, Lorenzo Mieli de The Apartment, a Fremantle Company y American Zoetrope producirán la película y The Apartment, a Fremantle Company y Stage 6 Films de Sony la financiarán. A24 distribuirá en América del Norte, Vision Distribution distribuirá en Italia (y luego se convertirá en exclusiva de Sky), Stage 6 Films/Sony Pictures International Releasing la distribuirá en el resto del mundo.

Coppola volverá a formar equipo con sus colaboradores de siempre, incluido el director de fotografía Philippe Le Sourd, la diseñadora de vestuario Stacey Battat, la editora Sarah Flack y la diseñadora de producción Tamara Deverell. Esta marca la tercera colaboración entre Sofia Coppola y A24. También está desarrollando una adaptación en serie de 'The Custom of the Country' de Edith Wharton. 'Priscilla' se rodará en Toronto en otoño.