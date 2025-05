El mejor anime isekai del año ya tiene más capítulos en marcha. La temporada 4 de 'Re:Zero' muestra su primera imagen y anuncia un fichaje estrella

La explosión de los animes isekai no se detiene, pero entre todas las series del género que nos han llegado últimamente la que continúa siendo imparable es 'Re:Zero − Starting Life in Another World'.

Otra ronda más

'Re:Zero' ya se ha coronado como el mejor anime isekai del año en los Anime Awards de Crunchyroll este 2025 y cerró su tercera temporada en marzo después dieciséis capítulos. La serie se basa en las novelas ligeras de Tappei Nagatsuki ilustradas por Shin'ichirō Ōtsuka, que ya arrastran más de 40 volúmenes, así que en realidad hay muchísimo material para adaptar.

Y, como no podía ser de otra manera, la cuarta temporada del anime ya está en marcha. Por ahora no se ha dado una fecha de estreno concreta, aunque desde White Fox y la web oficial del anime adelantan que 'Re:Zero' regresará en 2026.

Ya se ha dejado ver una primerísima imagen de la cuarta temporada de 'Re:Zero' centrada en Shaula, un nuevo personaje, y también se ha confirmado el fichaje de Fairouz Ai para ponerle voz. Ai ha doblado a Power en 'Chainsaw Man' y Jolyne Cujoh en la sexta parte de 'JoJo's Bizarre Adventure', así que es un fichaje bastante potente de cara a los nuevos capítulos.

'Re:Zero' sigue a Subaru Natsuki, un nini que es transportado a un mundo de fantasía en el que muere casi nada más llegar, aunque revive varias horas antes de su muerte. Después de morir varias veces, Subaru se da cuenta de que tiene el poder de viajar en el tiempo justo antes de su muerte.

