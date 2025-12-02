'Zootrópolis 2' es uno de los bombazos comerciales de 2025. Estos son todos los récords de taquilla que ha batido hasta el momento (y no son pocos)

Lo de 'Zootrópolis 2' —'Zootopia 2' para los amigos— no lo veíamos venir. Y ojo, no me refiero a que la factoría Disney nos haya brindado una secuela con alma y un largometraje con cara y ojos que va mucho más allá de la etiqueta de "contenido" a la que nos tiene acostumbrados últimamente, sino a los espectaculares datos de taquilla que la cinta animada ha cosechado durante su estreno en todo el mundo.

Una animalada de récords

A fecha de hoy, el título dirigido a cuatro manos por Jared Bush y Byron Howard se las ha apañado para rascar un total de 560 millones de dólares en todo el mundo, 158 de los cuales han llegado del mercado doméstico —un 28,3 %— y los 401 restantes —el 71,7 %— del mercado internacional. Pero calma total, porque si estas cifras no te dicen nada, los récords que se ha llevado por delante puede que te dejen su éxito arrollador más claro.

Comenzando por el territorio estadounidense, 'Zootrópolis 2' ha quedado en segundo lugar en múltiples rankings coronados por la incontestable 'Vaiana 2'. Entre ellos, figura como el segundo mejor día de Acción de Gracias de la historia, el segundo mejor estreno de Acción de Gracias, el segundo mejor Black Friday de la historia o el segundo mejor resultado en previews para una secuela de Walt Disney Animated Studios.

La cosa se pone más jugosa cuando nos centramos en el mercado internacional, donde la cinta se ha alzado como el cuarto mayor estreno internacional de todos los tiempos, el mejor estreno internacional de animación de la historia, el mayor estreno internacional de Walt Disney Animation Studios de todos los tiempos —incluyendo en países como Polonia, Eslovaquia, Ucrania, Hong Kong o Hungría— o el mayor estreno internacional de Hollywood de 2025.

En el mercado chino, determinante para sostener la industria cinematográfica estadounidense desde hace una larga temporada, la continuación de 'Zootrópolis' se ha alzado como el sexto mejor estreno de todos los tiempos, el segundo mejor de una película extranjera —el oro sigue siendo para 'Vengadores: Endgame'—, el mejor estreno de una película animada producida fuera de China o la mayor recaudación acumulada para una película extranjera en China desde 2019 —la última fue 'Endgame'—.

Para terminar, en términos globales nos encontramos ante el mayor estreno global de animación de todos los tiempos, superando los 431 millones de dólares de 'Ne Zha 2', el cuarto mejor estreno de la historia, el mejor debut global de 2025, el mejor estreno global de una secuela animada —aquí sí ha superado a 'Vaiana 2'—, el mayor estreno global de la historia de Walt Disney Animation Studios o el mayor estreno global para cualquier película animada en la historia de Disney.

Con sólo un fin de semana largo en su trayectoria comercial, 'Zootrópolis 2' se las ha apañado para colarse en el número 10 con los largometrajes más taquilleros de 2025, quedándose tan solo a 40 millones de dólares de arrebatar la novena posición a 'Misión: Imposible - Sentencia Final'. Desde luego, guste más o guste menos, no cabe duda de que nos encontramos ante el que, probablemente, sea el penúltimo gran fenómeno cinematográfico del año, al menos en lo que respecta a su recaudación.

