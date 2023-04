La saga 'Crepúsculo' tendrá su propia serie: vuelven los vampiros gusiluz 11 años después de la última película con Kristen Stewart y Robert Pattinson

Le pese a quien le pese, la saga 'Crepúsculo' merece ser catalogada como uno de los grandes fenómenos cinematográficos —no digamos literarios— de lo que llevamos de siglo XXI. Sin ir más lejos, las cinco adaptaciones de las novelas de Stephenie Meyer se las apañaron para recaudar casi 3.350 millones de dólares en todo el mundo, superando con creces su inversión inicial estimada en tan sólo 401 millones.

La era del remake prematuro

No es de extrañar que, en esta era marcada por los remakes y reboots prematuros —y según aseguran las fuentes de The Hollywood Reporter—, la gente de Lionsgate Television ya esté trabajando en una nueva versión de las aventuras vampíricas de Bella, Edward y compañía destinada a la pequeña pantalla, que estaría supervisada por la propia Meyer y que aún no tiene una plataforma o network asociada.

Al frente de la sala de guionistas se encontraría Sinead Daly, cuyos trabajos incluyen títulos catódicos como 'The Walking Dead: World Beyond', 'Raised by Wolves', 'The Get Down' o 'Dirk Gently: Agencia de Investigaciones Holísticas'. No obstante, parece que Daly aún se encuentra en plena búsqueda de una aproximación adecuada al material original, ya sea adaptando de nuevo las novelas o creando nuevas historias ambientadas en su universo.

De optar por la primera alternativa, Lionsgate se alinearía con la estrategia que ha adoptado Max para explotar la IP 'Harry Potter' en una serie que volverá a recorrer los eventos narrados en los libros de J.K. Rowling en diez temporadas. Está claro que corren tiempos regulares para la creatividad, pero tiempos fantásticos para las arcas de los grandes estudios.

